Etkileyici bir kadın dizisi geliyor! Kuruluş Osman'ın Lena Hatun'u başrol oynayacak! Seray Kaya'ya piyango vurdu! Bir Küçük Günışığı...

Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın yeni dizisi belli oldu. Yer aldığı yapımlarda başarılı oyunculuğu ile izleyicinin dikkatini çeken Kaya "Sefirin Kızı", "Kardeşlerim" ile "Hayaller ve Hayatlar" dizilerinin yapım şirketi NGM'yle el sıkıştı. İlk olarak Kocamın Ailesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde de hangi dizi ile karşımıza çıkacağı merak edilirken müjdeli bir haber geldi. Buna göre Seray Kaya Bir Küçük Günışığı dizisinde başrol oynayacak. İşte detaylar...