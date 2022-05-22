Etkileyici bir kadın dizisi geliyor! Kuruluş Osman'ın Lena Hatun'u başrol oynayacak! Seray Kaya'ya piyango vurdu! Bir Küçük Günışığı...

Ünlü oyuncu Seray Kaya'nın yeni dizisi belli oldu. Yer aldığı yapımlarda başarılı oyunculuğu ile izleyicinin dikkatini çeken Kaya "Sefirin Kızı", "Kardeşlerim" ile "Hayaller ve Hayatlar" dizilerinin yapım şirketi NGM'yle el sıkıştı. İlk olarak Kocamın Ailesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde de hangi dizi ile karşımıza çıkacağı merak edilirken müjdeli bir haber geldi. Buna göre Seray Kaya Bir Küçük Günışığı dizisinde başrol oynayacak. İşte detaylar...
BİR KÜÇÜK GÜNIŞIĞI YAKINDA ATV'DE!
ATV'nin yeni sezon dizileri ortaya çıkmaya başladı. Son olarak NG Medya yapımı imzalı Bir Küçük Günışığı dizisinin yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacağı öğrenildi.
Bununla birlikte diziye dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
KURULUŞ OSMAN'IN LENA HATUN'U SERAY KAYA BAŞROL OYNAYACAK!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre "Sefirin Kızı", "Kardeşlerim" ile "Hayaller ve Hayatlar" dizilerinin yapım şirketi NGM ile anlaşan ünlü oyuncu Seray Kaya'nın Bir Küçük Günışığı dizisinde başrol oynayacağı kesinleşti.