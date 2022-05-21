Netflix Stranger Things 4. sezon ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Stranger Things 4. sezon ne zaman? Konusu ve oyuncuları...

STRANGER THİNGS 4. SEZON KONUSU VE OYUNCULARI

Stranger Things dizisinin oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Kerry, David Harbour, Winona Ryder, Natalie Dyer gibi isimler yer almaktadır.

Stranger Things, 1980'lerin başlarında, Indiana'nın kurgusal kırsal kasabası Hawkins'de yer geçmektedir. Yakındaki Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte ABD Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Ancak gizlice insan test konularını içerenler de dahil olmak üzere paranormal ve doğaüstü deneyler de yapılmaktadır. Yanlışlıkla, alternatif bir boyuta bir geçit oluşturulur.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın baş aşağıdan bir yaratık tarafından kaçırıldığı zaman başlar. Will Byers'ın Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i arar. Aynı zamanda, Eleven adlı genç bir psikokinik kız laboratuvardan kaçar ve Will'in arkadaşlarına Mike, Dustin ve Lucas'a Will'i bulma çabalarında yardımcı olur.