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    • Magazin
    • 21.05.2022 10:46
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    • 21.05.2022 10:46
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    Berlusconi seks partileriyle yeniden gündemde! Kadınlara susmaları için rüşvet vermekle yargılanıyor

    85 yaşındaki eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin adı pek çok kez skandallarla anılmıştı. Göreve olduğu süre boyunca evinde “Bunga bunga” adını verdiği partiler düzenlediği iddia edilen eski başbakan, seks partilerine katılan kadınlara susmaları için rüşvet vermekle yargılanıyor. Davanın savcısı Tiziana Siciliano, “Kurduğu haremin padişahıydı” sözleriyle Berlusconi’nin partilerini özetledi.

    Berlusconi seks partileriyle yeniden gündemde!

    İtalya'da üç kez başbakanlık yapan ve 2006 yılında siyaseti bırakan Berlusconi yeniden sanık olarak yargılandığı bir dava sürecinde. Davaya konu olan partilerde savcılık eski başbakanın seks köleleri kullandığını iddia etti. Milona'da 8 yıldır devam eden dava Berlusconi'nin sağlık durumu ve davanın tanıklarından model Imane Fadil'in ani ölümü nedeniyle durdurulmuştu.

    DETAYLARI ARAŞTIRILDI
    Eski başbakan Berlusconi, 2014 yılında "Kalp hırsızı Ruby" takma adıyla bilinen 17 yaşındaki Faslı dansöz Kerime el Mahrug'e cinsel istismardan suçlu bulunmuştu. Para karşılığında reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girme suçundan Berlusconi, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının kesinleşmesinden sonra ise Berlusconi'nin avukatları, Mahrug'un gerçek yaşını bildiğine dair kanıt olmadığını savununca karar temyizde bozulmuştu.

    RÜŞVET VERDİĞİ İDDİASI KONUŞULDU
    2013 yılında Berlusconi'nin partilerine katılan kadınlara dışarıya bilgi vermemeleri için rüşvet verdiği iddia edilen eski başbakana yönelik dava devam ediyor. Mütalaasını açıklayan savcı Tiziana Siciliano, "Çok zengin ve güçlü biri olan Berlusconi kendi hareminde bir padişahtı" dedi.

        Savcı Siciliano, başbakanlığı döneminde Berlusconi'nin seks kölelerini ağırlayarak her gece kendisine bir parti düzenlediğini söyledi.

        Partilerine katılan kadınların konuşmaması için onlara ev, otomobil veya para vererek sessiz kalmalarını sağladığını ifade etti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Berlusconi'ya dair kararın bu ay çıkması bekleniyor.
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