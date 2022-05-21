Berlusconi seks partileriyle yeniden gündemde! Kadınlara susmaları için rüşvet vermekle yargılanıyor

İtalya'da üç kez başbakanlık yapan ve 2006 yılında siyaseti bırakan Berlusconi yeniden sanık olarak yargılandığı bir dava sürecinde. Davaya konu olan partilerde savcılık eski başbakanın seks köleleri kullandığını iddia etti. Milona'da 8 yıldır devam eden dava Berlusconi'nin sağlık durumu ve davanın tanıklarından model Imane Fadil'in ani ölümü nedeniyle durdurulmuştu.