20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi olan isim kim oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün birincisi çeyrek altını hafta birincisi ise 10 bin TL değerindeki bilezikleri koluna takarken haftanın en düşük puanını alarak elenen yarışmacının kim olduğu açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...
20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı, elenen ve birinci olan isim açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Senanur:
Aslıhan:
Damla:
Edanur:
GELİNİM MUTFAKTA SENANUR KİMDİR?
Senanur Yılmaz, 23 yaşında ve aslen Gaziantepli. 2 yıllık evli olan Senanur'un 9 aylık bir kızı var. 8 yıl profesyonel voleybol oynamış ve tapu kadastroda çalışmış. Gaziantep'te yaşamaktadır.
Songül Yılmaz, 43 yaşında ve aslen Kilisli. 25 yıllık evli, 4 çocuğu ve 1 torunu var. Rehabilitasyon merkezinde usta öğretici olarak çalışmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır.