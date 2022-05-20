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    • Magazin
    • 20.05.2022 14:22
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    • 20.05.2022 14:25
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    20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi olan isim...

    Gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Kanal D'de hafta içi hergün Nursel Engin'in sunuculuğu ile ekrana gelen fenomen yarışmada yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşanıyor ve haftanın birinci olup 5 altın bileziğin sahibi olan isim merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Haftanın en düşük puanını alıp elenen yarışmacı açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi?

    20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi olan isim kim oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün birincisi çeyrek altını hafta birincisi ise 10 bin TL değerindeki bilezikleri koluna takarken haftanın en düşük puanını alarak elenen yarışmacının kim olduğu açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...

    20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı, elenen ve birinci olan isim açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Senanur:

    Aslıhan:

    Damla:

    Edanur:

    GELİNİM MUTFAKTA SENANUR KİMDİR?

    Senanur Yılmaz, 23 yaşında ve aslen Gaziantepli. 2 yıllık evli olan Senanur'un 9 aylık bir kızı var. 8 yıl profesyonel voleybol oynamış ve tapu kadastroda çalışmış. Gaziantep'te yaşamaktadır.

    Songül Yılmaz, 43 yaşında ve aslen Kilisli. 25 yıllık evli, 4 çocuğu ve 1 torunu var. Rehabilitasyon merkezinde usta öğretici olarak çalışmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır.

        GELİNİM MUTFAKTA ASLIHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit evlidir. Baturalp adından bir oğlu vardır. Profilinde yayınladığı fragman videosu ile programda yarışacağını duyurdu. Elde edeceği puanlarla rakiplerine üstünlük kurmak ve kayınvalidesiyle birlikte altınların sahibi olmak istiyor. Instagram hesabı @aslihankyya'dır.

        NURSEL ENGİN KİMDİR?

        Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

        Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Magazin 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi olan isim...
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