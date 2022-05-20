20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziğin sahibi olan isim kim oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün birincisi çeyrek altını hafta birincisi ise 10 bin TL değerindeki bilezikleri koluna takarken haftanın en düşük puanını alarak elenen yarışmacının kim olduğu açıklandı mı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...