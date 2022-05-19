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    • Magazin
    • 19.05.2022 16:14
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    • 19.05.2022 16:54
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    Sıla Türkoğlu ile Buse Varol'un Gönül Dağı savaşı! Gülsim Ali'nin yerine kim geliyor? İzleyiciyi şoke eden gelişme! Sağ gösterip sol vurulacak

    Gönül Dağı’nın yeni bölümlerinde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin projeden ayrılacağı iddiaları devam ederken, peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Taner'in yeni aşkının Emanet dizisinin Seher'i başrol oyuncu Sıla Türkoğlu'nun olacağı öne sürüldü. İddialar bununla da sınırlı değil! Buse Varol'un da Gülsim Ali'nin yerine gelebileceği söyleniyor. Flaş başka bir gelişme de Meryem karakterinin geri dönüşü! İşte detaylar...

    Sıla Türkoğlu ile Buse Varol’un Gönül Dağı savaşı!

    Sıla Türkoğlu ile Buse Varol'un Gönül Dağı savaşı! Gülsim Ali'nin yerine kim geliyor? İzleyiciyi şoke eden gelişme! Sağ gösterip sol vurulacak. Gönül Dağı dizisinde gelecek sezon neler olacağı merak konusu oldu. 65. bölümüyle sezon finali yapacak olan fenomen dizide başrol gidiyor. İddiaya göre Dilek ve çocuğu kazada ölecek. Taner bunalıma girecek. Ancak yeniden aşık olacak. Peki Taner'in yeni aşkı kim? Sıla Türkoğlu mu ve Buse Varol mu? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    GÖNÜL DAĞI'NDA ŞOK ÜSTÜNE ŞOK! 3 İSİM GÜNDEME GELDİ!

    Emanet dizisinden olaylı şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine geleceği iddia edildi.

    Ancak Buse Varol'un sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı.

    İnstagram'da hikaye ve gönderi paylaşan Varol setlere geri döndüğünü duyurdu. Bu da kafalarda Gönül Dağı'na mı geliyor? sorusunu oluşturdu.

    MERYEM, GEDELLİ'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Öte yandan başka bir gelişme de Meryem karakteriyle ilgili! Yaşadığı büyük aşk darbesi sonucu akli melekelerini kaybetme noktasına gelen ve Mihriban'la (Hande Nur Tekin) görücü usulüyle evlendirilen Kellerin Rıfat'yeni bölümde neler bekliyor?

        Varını yoğunu harcayarak gözlerini açtıran ve onu deliler gibi seven Rıfat'ı düğün günü terkeden Meryem (Sevilay Gültekin), Gedelli'ye geri dönüyor. Meryem, Gedelli'de nasıl karşılanacak?

        O gittikten sonra deli divane olan ve kendisini kaybeden Rıfat, Mihriban'la çıktığı yeni hayat yolculuğuna alışırken Meryem'in gelişine nasıl tepki verecek?

        İstanbul'da umduğunu bulamayan ve memleketine geri dönen Meryem'e babası ve kasaba sakinleri nasıl davranacak Gönül Dağı'nın 64. Bölümünde izleyeceğiz.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ile Buse Varol'un Gönül Dağı savaşı! Gülsim Ali'nin yerine kim geliyor? İzleyiciyi şoke eden gelişme! Sağ gösterip sol vurulacak
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