Sıla Türkoğlu ile Buse Varol'un Gönül Dağı savaşı! Gülsim Ali'nin yerine kim geliyor? İzleyiciyi şoke eden gelişme! Sağ gösterip sol vurulacak. Gönül Dağı dizisinde gelecek sezon neler olacağı merak konusu oldu. 65. bölümüyle sezon finali yapacak olan fenomen dizide başrol gidiyor. İddiaya göre Dilek ve çocuğu kazada ölecek. Taner bunalıma girecek. Ancak yeniden aşık olacak. Peki Taner'in yeni aşkı kim? Sıla Türkoğlu mu ve Buse Varol mu? İşte son dakika gelişmenin detayları...