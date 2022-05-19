Sıla Türkoğlu ile Buse Varol'un Gönül Dağı savaşı! Gülsim Ali'nin yerine kim geliyor? İzleyiciyi şoke eden gelişme! Sağ gösterip sol vurulacak. Gönül Dağı dizisinde gelecek sezon neler olacağı merak konusu oldu. 65. bölümüyle sezon finali yapacak olan fenomen dizide başrol gidiyor. İddiaya göre Dilek ve çocuğu kazada ölecek. Taner bunalıma girecek. Ancak yeniden aşık olacak. Peki Taner'in yeni aşkı kim? Sıla Türkoğlu mu ve Buse Varol mu? İşte son dakika gelişmenin detayları...
GÖNÜL DAĞI'NDA ŞOK ÜSTÜNE ŞOK! 3 İSİM GÜNDEME GELDİ!
Emanet dizisinden olaylı şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu'nun Gönül Dağı'nda Gülsim Ali'nin yerine geleceği iddia edildi.
Ancak Buse Varol'un sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı.
İnstagram'da hikaye ve gönderi paylaşan Varol setlere geri döndüğünü duyurdu. Bu da kafalarda Gönül Dağı'na mı geliyor? sorusunu oluşturdu.
MERYEM, GEDELLİ'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Öte yandan başka bir gelişme de Meryem karakteriyle ilgili! Yaşadığı büyük aşk darbesi sonucu akli melekelerini kaybetme noktasına gelen ve Mihriban'la (Hande Nur Tekin) görücü usulüyle evlendirilen Kellerin Rıfat'yeni bölümde neler bekliyor?