Nil Keser'in başına talih kuşu kondu! Kırgın Çiçekler'in ağlak Defne'siydi! Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak'ı ünlü eden diziden başrol çıktı

Kırgın Çiçekler dizisinde zengin ve şımarık Defne karakterini oynayan Nil Keser, yeni bir projeyle ekrana dönüyor. Kimsesiz 5 arkadaşın başına gelen olayların anlatıldığı Kırgın Çiçekler dizisinde kızlara salça olan Defne izleyicilere her seferinde resmen saç baş yoldurtuyordu. Karakterin hakkını veren başarılı oyuncu Nil Keser'i bu kez yan rolde değil başrolde görecez. Son olarak dijital platformda bir dizide rol alan Keser yeni dizisinde başrolde yer alacak. İşte detaylar...