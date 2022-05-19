Nil Keser'in başına talih kuşu kondu! Kırgın Çiçekler'in ağlak Defne'siydi! Biran Damla Yılmaz ve Çağla Irmak'ı ünlü eden diziden başrol çıktı

Kırgın Çiçekler dizisinde zengin ve şımarık Defne karakterini oynayan Nil Keser, yeni bir projeyle ekrana dönüyor. Kimsesiz 5 arkadaşın başına gelen olayların anlatıldığı Kırgın Çiçekler dizisinde kızlara salça olan Defne izleyicilere her seferinde resmen saç baş yoldurtuyordu. Karakterin hakkını veren başarılı oyuncu Nil Keser'i bu kez yan rolde değil başrolde görecez. Son olarak dijital platformda bir dizide rol alan Keser yeni dizisinde başrolde yer alacak. İşte detaylar...
Nil Keser'den bomba gibi proje! İddialı dizide başrol oynayacak.
1975 yapımı Ah Nerede adlı film diziye uyarlanıyor. 47 yıl sonra yeniden seyirci ile buluşan Ah Nerede'nin Onuncu Ev imzalı dizi versiyonu için çekimler başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV'de yayınlanacak dizide Gülşen Bubikoğlu'nun Zehra rolü Nil Keser'in oldu. Tarık Akan'ın oynadığı Ferit'e hayat verecek oyuncu da belli oldu.
Sezon finali yapmaya hazırlanan Baba dizisinde Haluk Bilginer'in torunu Kadircan'a hayat veren ödüllü oyuncu Oktay Çubuk, "Ah Nerede"nin Ferit'i oldu.
Bülent İşbilen'in yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Kübra Sülün ve Meryem Demirli kaleme alıyor. Dizide arık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Mert Carim, Asena Keskinci, Berfe Sancak, Melis Özçimen, Bala Atabek, Orhan Ekşin, Korhan Herduran , Ahsen Türkyılmaz, Batuhan Sert, Samet Kaan Kuyucu da başlıca rollere hayat veriyor.