Ben Bu Cihana Sığmazam gümbür gümbür geliyor! Kadro efsane! EDHO’dan sonra iddiasını konuşturacak! İşte Hızır Reis Oktay Kaynarca’nın partneri...

BEN BU CİHAZA SIĞMAZAM HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapmasının ardından Oktay Kaynarca'nın hangi dizide rol alacağı merak ediliyordu. Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran Kaynarca'nın yeni dizisinin detayları ortaya çıktı. ATV'de yayınlanacak dizinin adı Ben Bu Cihana Sığmazam olarak belirlendi.

OKTAR KAYNARCA YENİ ROLÜ CEZAYİR İLE KARŞIMIZDA!

Oktar Kaynarca'ya Masumlar Apartmanı'nında Gülben karakteri ile hızlı bir yükseliş yaşayan Merve Dizdar'ın partner olacağı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Rolün önce Birce Akalay'a teklif edildiği konuşulmuştu.