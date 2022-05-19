Demet Akalın “Önemli olan don değil şarkıymış” demişti! Aleyna Tilki ile söz düellosuna giren Demet’ten barış mesajı: Sarı şekerim...

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında, Demet Akalın'ın Kulüp şarkısıyla eğlenen taraftarların görüntülerinin FIFA'nın resmi hesabı üzerinden paylaşılması gündem oldu.
Demet Akalın da bunun üzerine şu ifadeleri kullandı: "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış"
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Aleyna Tilki ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" dedi.