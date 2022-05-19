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    • Magazin
    • 19.05.2022 20:56
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    • 19.05.2022 21:05
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    Demet Akalın “Önemli olan don değil şarkıymış” demişti! Aleyna Tilki ile söz düellosuna giren Demet’ten barış mesajı: Sarı şekerim...

    Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın’ın şarkısı kullanılmış ve ünlü şarkıcı bir açıklama yaparak genç meslektaşı Aleyna Tilki’ye göndermede bulunmuştu. Aleyna Tilki’den de Demet Akalın’a yanıt gecikmemişti. İkili arasında söz düellosu başlarken Demet Akalın’dan şaşırtan bir hamle geldi. İşte Aleyna Tilki’ye barış mesajı gönderen Demet Akalın’ın o açıklaması...

    Demet’ten barış mesajı: Sarı şekerim...

    Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında, Demet Akalın'ın Kulüp şarkısıyla eğlenen taraftarların görüntülerinin FIFA'nın resmi hesabı üzerinden paylaşılması gündem oldu.

    Demet Akalın da bunun üzerine şu ifadeleri kullandı: "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış"

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    Aleyna Tilki ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak "Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok" dedi.

        Akalın, Tilki'ye "Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FİFA'ya söyleriz seni de paylaşır" şeklinde karşılık verdi.

        Demet Akalın'ın cevabı üzerine Tilki, "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

        DEMET'TEN ZEYTİN DALI!
        Demet Akalın, önceki gün kameralara yansıdı ve günlerdir konuşulan söz düellosuna son noktayı koydu.

            Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Akalın kendisine yöneltilen Aleyna Tilki sorusuna, "Ben ona takılıyorum ya, valla takılıyorum. Seviyorum ben onu" şeklinde karşılık verdi.

            Akalın, muhabirin "Ama çok ciddiye almış herhalde" demesi üzerine "Kurban olurum ben ona, sarı şekerim yok be seviyorum ben onu " ifadelerini kullandı.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Magazin Demet Akalın “Önemli olan don değil şarkıymış” demişti! Aleyna Tilki ile söz düellosuna giren Demet’ten barış mesajı: Sarı şekerim...
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