Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri sevinçten zil takıp oynayacak! Yeni dizi geliyor! Bambaşka bir hikaye ile akılları baştan alacak

OYUNCU KADROSU PARMAK ISIRTTI

Vahide Perçin'in başrolündeki dizinin diğer oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belirleniyor.Cem Davran'ın başrol erkek oyuncusu olacağı ortaya çıkarken, Feyza Sevil Güngör de dizinin yeni isimlerinden birisi oldu. Cem Davran hikayede kadın hakimin kocasına ve Feyza Sevil Güngör de bu hakimin kızını canlandıracak.

Kaan Yıldırım'ın da Mevlana isimli TRT Dijital dizisinin çekimlerini tamamlamasının ardından projeye dahil olduğu ortaya çıktı. Cem Sürgit'in yanı sıra kadroya katılan bir diğer isim ise Yusuf Çim oldu.