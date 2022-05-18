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    • Magazin
    • 19.05.2022 09:10
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    • 19.05.2022 09:10
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    Tarkan'ın sahne amiri Cem Dermanlı neden öldü, hastalığı neydi? Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı?

    Cem Dermanlı neden öldü? Sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Tarkan sosyal medya hesabından paylaşarak acı haberi duyurdu. Peki, Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı? Tarkan'ın sahne amiri Cem Dermanlı neden öldü, hastalığı neydi?

    takvim.com.tr
    Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı?

    Cem Dermanlı hakkında aramalar hız kazandı. Ünlü şarkıcı Tarkan acı haberi duyurdu. Tarkan, "20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik" ifadelerine yer verdi. Peki, Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı? Tarkan'ın sahne amiri Cem Dermanlı neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!

    Ünlü şarkıcı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı. Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Tarkan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

    ''20'li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı'yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak.

        Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''

        İşte o paylaşım;
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Magazin Tarkan'ın sahne amiri Cem Dermanlı neden öldü, hastalığı neydi? Cem Dermanlı kimdir, kaç yaşındaydı?
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