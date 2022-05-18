Sosyal medyada komedyenlerin büyük kavgası başladı! Erşan Kuneri dizisinin oyuncusu Zafer Algöz Gibi dizisinin oyuncusu Feyyaz Yiğit'i hedef aldı

Cem Yılmaz'ın GORA, Arif v 216 gibi projelerinde yer alan Erşan Kuneri karakterine odaklanan 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta izleyici ile buluştu. Dizi, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazı kullanıcılar diziyi beğendiklerini dile getirirken, birçok kullanıcıdan diziyle ilgili eleştiri geldi.
"GİBİ'NİN 2 FIRIN EKMEK YEMESİ LAZIM"
Twitter'da bir kullanıcı, diziyi Feyyaz Yiğit'in 'Gibi' dizisine benzetince Zafer Algöz'den çok konuşulacak bir yanıt geldi. Algöz, "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" şeklinde yanıt verdi.
Başka bir kullanıcı ise "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek." yazdı.