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    • Magazin
    • 18.05.2022 14:08
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    • 18.05.2022 14:17
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    Sosyal medyada komedyenlerin büyük kavgası başladı! Erşan Kuneri dizisinin oyuncusu Zafer Algöz Gibi dizisinin oyuncusu Feyyaz Yiğit'i hedef aldı

    Son günlerin iki popüler dizisi Erşan Kuneri ile Gibi'nin oyuncuları karşı karşıya geldi. Erşan Kuneri dizisinde rol alan Zafer Algöz, projeyi Feyyaz Yiğit'in 'Gibi' dizisine benzeten bir izleyiciye verdiği cevapta tartışma yaratan ifadeler kullandı. İşte o tartışma...

    Sosyal medyada Erşan Kuneri-Gibi kavgası

    Cem Yılmaz'ın GORA, Arif v 216 gibi projelerinde yer alan Erşan Kuneri karakterine odaklanan 8 bölümlük Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta izleyici ile buluştu. Dizi, son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazı kullanıcılar diziyi beğendiklerini dile getirirken, birçok kullanıcıdan diziyle ilgili eleştiri geldi.

    "GİBİ'NİN 2 FIRIN EKMEK YEMESİ LAZIM"
    Twitter'da bir kullanıcı, diziyi Feyyaz Yiğit'in 'Gibi' dizisine benzetince Zafer Algöz'den çok konuşulacak bir yanıt geldi. Algöz, "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" şeklinde yanıt verdi.

    Başka bir kullanıcı ise "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek." yazdı.

        "NİŞASTALI SU MUHALLEBİSİ" BENZETMESİ
        Zafer Algöz "Feyyaz Yiğit komedisi mi" dedi. Başka bir Twitter kullanıcısının "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba?" sözlerinin üzerine oyuncu, "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" ifadelerini kullandı.

        Algöz'ün sözleri üzerine Feyyaz Yiğit'e sosyal medyada büyük destek geldi.

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        Haberler Magazin Sosyal medyada komedyenlerin büyük kavgası başladı! Erşan Kuneri dizisinin oyuncusu Zafer Algöz Gibi dizisinin oyuncusu Feyyaz Yiğit'i hedef aldı
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