Sosyal medyada komedyenlerin büyük kavgası başladı! Erşan Kuneri dizisinin oyuncusu Zafer Algöz Gibi dizisinin oyuncusu Feyyaz Yiğit'i hedef aldı

Başka bir kullanıcı ise "Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek." yazdı.