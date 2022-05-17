Ezel'in Eyşan'ı Sadakatsiz'in Asya'sı ile hayatımıza giriş yapmıştı! Finale 2 bölüm kala vedasını duyurdu! Olay yaratacak ayrılık! Cansu Dere...

SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsizin 11 Mayıs'ta yayınlanan 58. bölümünde Asya büyük oyununu sürdürmeye devam ediyor. Derinin, Ali ile kendisine zarar verdiği izlenimini oluşturabilmek için ortamı hazırlayan Asya ortalık karışmadan saklandığı yerden tekrar evine döndü. Suçlamaların odağında olan Derin kimsenin kendisine inanmamasından dolayı öfke ile Onur'a sığındı.

Asya'nın Volkan'a yönelik "karından boşanacağını ona söyle" sözleri ise Volkanı ikilemde bıraktı. Her iki taraftan da vazgeçemeyen Volkan Asya'nın bir anda eve gelişi ile şok oldu. Ardından Asya derine dönerek "Volkan bu akşam kendisini sevdiğini ve boşanmak istediğini söylemek için geldi" deyince Derin bu sözler üzerine kendini kontrol edemedi ve Volkanı yaraladı.