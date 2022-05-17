Ezel'in Eyşan'ı Sadakatsiz'in Asya'sı ile hayatımıza giriş yapmıştı! Finale 2 bölüm kala vedasını duyurdu! Olay yaratacak ayrılık! Cansu Dere...

Med Yapım imzalı ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı dizide Gözde Seda Altuner, Tarık Emir Tekin, Nazlı bulum ve Alp Akar da yan karakterler olarak yer alıyordu. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümden itibaren ilgi gören dizinin finaline sadece 2 bölüm kaldı.
CANSU DERE SADAKATSİZ İZLEYİCİLERİNE BÖYLE VEDA ETTİ
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin final yapacağını duyurması izleyicilerini üzdü. Cansu Dere'nin de üzerine veda paylaşımı yapması üzüntüye üzüntü kattı. Son kez sete çıkan başarılı oyuncu çekimlerin tamamlandığını açıkladı.
Dere, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizi arkadaşlarına etiketleyerek "iyi ki tanıştık, iyi ki çalıştık" notunu düştü. Melis Sezen aynı kareyi kendi sosyal hesabında paylaşarak "Çok seviyorum iyi ki" ifadesini paylaştı.
SADAKATSİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sadakatsizin 11 Mayıs'ta yayınlanan 58. bölümünde Asya büyük oyununu sürdürmeye devam ediyor. Derinin, Ali ile kendisine zarar verdiği izlenimini oluşturabilmek için ortamı hazırlayan Asya ortalık karışmadan saklandığı yerden tekrar evine döndü. Suçlamaların odağında olan Derin kimsenin kendisine inanmamasından dolayı öfke ile Onur'a sığındı.
Asya'nın Volkan'a yönelik "karından boşanacağını ona söyle" sözleri ise Volkanı ikilemde bıraktı. Her iki taraftan da vazgeçemeyen Volkan Asya'nın bir anda eve gelişi ile şok oldu. Ardından Asya derine dönerek "Volkan bu akşam kendisini sevdiğini ve boşanmak istediğini söylemek için geldi" deyince Derin bu sözler üzerine kendini kontrol edemedi ve Volkanı yaraladı.