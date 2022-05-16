Kardeşlerim'de Harika ve Kadir şoku! Asiye, Ömer, Doruk hem sevinçten hem üzüntüden gözyaşlarına boğulacak! Biri geliyor, biri gidiyor

KARDEŞLERİM'DE İZLEYİCİLERİ SARSAN BİR AYRILIK!

Önce ünlü oyuncu Gözde Türker'in canlandırdığı Harika karakterinin gidişi hakkındaki detaylara yer verelim. Sevilen dizide ünlenen Gözde Türker hikayeye veda etti. Türker 52 bölümdür rol aldığı projeden ayrıldı.

Kardeşlerim dizisinin 52. bölümünde; Akif, Suzan'ı çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Tüm alacaklılar Akif'in peşine düştü. Ona Tolga yardımcı oldu ve bir süre onu gizledi.

Harika, Ömerlerin yanındaki hayata alışmakta zorlandı ve Asiye ile tartıştı. Harika ve Ömer, Akif ile yüzleşmeye gitti ve annelerini çıkartması için baskı yaptı. Ancak Akif Suzan'ı kurtarmakta başarılı olamadı.