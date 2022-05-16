Hakim Ozan öldü mü? Fatih Berk Şahin Hakim dizisinden ayrıldı mı, neden? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı...

Hakim Ozan öldü mü? Fatih Berk Şahin Hakim dizisinden ayrıldı mı, neden? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları sıklıkla araştırılıyor. Hakim dizisi 6. bölümüyle gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Fatih Berk Şahin ve Yurdaer Okur'un paylaştığı fenomen dizi son bölümdeki sahneleriyle izleyiciyi şoke etti. Azem Demirkıran Ozan'a diz çöktürüyor ve kurşun sıkıyor. Ömer Arif Derman oğlunu o halde görüyor. Peki Ozan'ın son durumu ne? İşte detaylar...
HAKİM OZAN ÖLDÜ MÜ? FATİH BERK ŞAHİN HAKİM DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Hakim 6. bölüm fragmanı büyük ses getirdi. Ozan'ın trafik kazasında Azem Demirkıran'ın biricik oğlunu öldürmesinin ardından başlayan intikam savaşında yeni gelişmeler yaşandı. Ozan ve babası Ömer Arif Derman'ın peşine düşen Azem Demirkıran sonunda Ozan'ı yakalıyor.
6. bölüm fragmanında ''Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?'' diyen Azem Ozan'a kurşun sıkıyor. Ozan'ın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.
Fatih Berk Şahin'in hikayesinin bitip bitmeyeceği de yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.
FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR?
2004 yılında dünyaya gelen Fatih Berk Şahin İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Şahin, 2020 yılında Geçen Yaz isimli Sinema filmi ile oyunculuğa adım atmıştır. Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde Salih Bademci'nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterinin oğlunu canlandırmıştır.
HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Naz Çağla Irmak - Ceren