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    • Magazin
    • 16.05.2022 20:07
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    • 16.05.2022 20:09
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    Hakim Ozan öldü mü? Fatih Berk Şahin Hakim dizisinden ayrıldı mı, neden? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı...

    ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Hakim hikayesi ve oyuncu kadrosuyla 1. bölümden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa giren bir hakimin yaşadıklarını konu edinen dizi her bölümüyle çok konuşuluyor. Son olarak 6. bölümde Fatih Berk Şahin'in canlandırdığı Ozan karakterinin kurşunlandığı sahne olay yarattı. Dizinin takipçileri Hakim Ozan öldü mü? Fatih Berk Şahin Hakim dizisinden ayrıldı mı, neden? sorularını gündeme taşıdı. İşte yanıtları ve genç oyuncu hakkında bilgiler...

    FATİH BERK ŞAHİN HAKİM DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Hakim Ozan öldü mü? Fatih Berk Şahin Hakim dizisinden ayrıldı mı, neden? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları sıklıkla araştırılıyor. Hakim dizisi 6. bölümüyle gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Fatih Berk Şahin ve Yurdaer Okur'un paylaştığı fenomen dizi son bölümdeki sahneleriyle izleyiciyi şoke etti. Azem Demirkıran Ozan'a diz çöktürüyor ve kurşun sıkıyor. Ömer Arif Derman oğlunu o halde görüyor. Peki Ozan'ın son durumu ne? İşte detaylar...

    HAKİM OZAN ÖLDÜ MÜ? FATİH BERK ŞAHİN HAKİM DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Hakim 6. bölüm fragmanı büyük ses getirdi. Ozan'ın trafik kazasında Azem Demirkıran'ın biricik oğlunu öldürmesinin ardından başlayan intikam savaşında yeni gelişmeler yaşandı. Ozan ve babası Ömer Arif Derman'ın peşine düşen Azem Demirkıran sonunda Ozan'ı yakalıyor.

    6. bölüm fragmanında ''Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğimi mi sandın hakim bey?'' diyen Azem Ozan'a kurşun sıkıyor. Ozan'ın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.

    Fatih Berk Şahin'in hikayesinin bitip bitmeyeceği de yeni bölümle birlikte ortaya çıkacak.

    FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR?

    2004 yılında dünyaya gelen Fatih Berk Şahin İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim alan Şahin, 2020 yılında Geçen Yaz isimli Sinema filmi ile oyunculuğa adım atmıştır. Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde Salih Bademci'nin hayat verdiği Mehmet Emir karakterinin oğlunu canlandırmıştır.

    HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI

    Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

    Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

    Ebru Özkan - Yasemin Kaner

    Uğur Yücel - Cevdet

    Hasibe Eren - Gülbahar

    Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

    Eslem Akar - Deniz Demirkıran

    Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

    Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

    Naz Çağla Irmak - Ceren

        HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında yapılıyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin gerçekleştiği biliniyor.

        HAKİM DİZİSİ UYARLAMA MI?

        Ekranlara hızlı bir giriş yapacak olan Hakim dizisinin Your Honor adlı yabancı yapımdan ekranlara uyarlandığı belirtiliyor.

        HAKİM DİZİSİ KONUSU

        İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer.

        Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur…

        Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur.

        Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...
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        Haberler Magazin Hakim Ozan öldü mü? Fatih Berk Şahin Hakim dizisinden ayrıldı mı, neden? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte özel hayatı...
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