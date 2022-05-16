Asiye, Ömer, Doruk hem sevinçten hem üzüntüden gözyaşlarına boğulacak! Kardeşlerim'de Harika ve Kadir şoku! Biri geliyor, biri gidiyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Harika ve Kadir şoku! Asiye, Ömer, Doruk önce üzüntüden gözyaşlarına boğulacak. Sonra da sevinç gözyaşları dökecek. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi sezon finaline hazırlık yaparken yeni gelişmeler peş peşe geldi. Dizide Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, 52 bölümdür rol aldığı projeden giderken, Kadir'in geri geleceği iddiası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...
KARDEŞLERİM'DE İZLEYİCİLERİ SARSAN BİR AYRILIK!
Önce ünlü oyuncu Gözde Türker'in canlandırdığı Harika karakterinin gidişi hakkındaki detaylara yer verelim. Sevilen dizide ünlenen Gözde Türker hikayeye veda etti. Türker 52 bölümdür rol aldığı projeden ayrıldı.
Kardeşlerim dizisinin 52. bölümünde; Akif, Suzan'ı çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Tüm alacaklılar Akif'in peşine düştü. Ona Tolga yardımcı oldu ve bir süre onu gizledi.
Harika, Ömerlerin yanındaki hayata alışmakta zorlandı ve Asiye ile tartıştı. Harika ve Ömer, Akif ile yüzleşmeye gitti ve annelerini çıkartması için baskı yaptı. Ancak Akif Suzan'ı kurtarmakta başarılı olamadı.
Kardeşlerin evine, aklı sağlığı çok yerinde olmayan Sevgi adlı bir teyze geldi. Onları başkaları ile karıştırıp kafası bir gelip bir giden teyzenin çantasında ise tonla para vardı. Çocuklar ailesini bulmak için çabalarlarken Sevgi Teyze evden çıktı ve kayboldu.
Annesinin uzun süre çıkamayacağını anlayan Harika, Sevgi Teyze'nin paralarını alıp hava alanına gitti. O yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken Sevgi Teyze akrabası ile Ömer'lerin kapısına dayandı ancak çanta da para da yoktu.
SOSYAL MEDYADAN VEDA MESAJI PAYLAŞTI
Gözde Türker, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı...Şu güne kadar Kardeşlerim'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Harika Manyaslı'yı bu kadar gerçek kıldığınız için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma, bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim. Yeni projelerde buluşmak üzere.''