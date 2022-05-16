ÜÇ KURUŞ KARTAL ÖLDÜ MÜ? Uraz Kaygılaroğlu Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden? Üç Kuruş ne zaman final yapacak? soruları 26. bölüm sonrası gündeme geldi. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizi reytinglerde alt sıralarda yer alınca fişi çekildi. Çukur dizisi gibi büyük sükse yaratacağı düşünülen dizi başarı gösteremeyince final kararı verildi. İşte detaylar...