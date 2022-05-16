ÜÇ KURUŞ KARTAL ÖLDÜ MÜ? Uraz Kaygılaroğlu Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden? Üç Kuruş ne zaman final yapacak? soruları 26. bölüm sonrası gündeme geldi. Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizi reytinglerde alt sıralarda yer alınca fişi çekildi. Çukur dizisi gibi büyük sükse yaratacağı düşünülen dizi başarı gösteremeyince final kararı verildi. İşte detaylar...
ÜÇ KURUŞ KARTAL ÖLDÜ MÜ? URAZ KAYGILAROĞLU ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?
Üç Kuruş dizisinin 26. bölümünde yer yerinden oynuyor. Başrol oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Kartal karakteri ölecek.
Baybars'ın silahından ateşlenen kurşunla yere yığılan Kartal'ın hikayesi sona eriyor. Dizinin takipçileri Kartal'ın öldüğünü görünce hemen araştırmalara koyuldu. Dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı düşünülürse Kartal'ın ölmesine de muhtemel gözüyle bakılıyor.
ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı "Üç Kuruş" dizisi, düşük reytingleri nedeniyle 28. bölümüyle ekranlara veda edeceği iddia edildi. Üç Kuruş, 23 Mayıs'ta final yapacak.