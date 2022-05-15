Tuncar Salman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü?

TRT 1 ekranlarına gelen Teşkilat dizisinin yeni bölümü nefes kesti. Teşkilat dizisi 45. bölümünde beklenmedik bir olay yaşanıyor. Hakkı Dayı, bomba yüklü bir aracın içinde ekrana geliyor. Aracın bir anda patlaması ile ekip arkadaşları gözyaşları içinde kalıyor. Peki, Teşkilat Hakkı Dayı öldü mü? Tuncar Salman Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden? İşte detaylar...
HAKKI DAYI ÖLÜYOR MU?
TRT1 ekralarında her hafta pazar akşamı yeni bölümleri ile izleyenin karşısına çıkan Teşkilat dizisi 45. bölümünde beklenmedik bir olay yaşanıyor. Hakkı Dayı, bomba yüklü bir aracın içinde ekrana geliyor. Aracın bir anda patlaması ile ekip arkadaşları gözyaşları içinde kalıyor.
Dizinin Hakkı Dayı'sı Tuncer Salman dizinin kadrosunda ayrılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncuları arasından iki isim birden ayrılıyor. Bunlardan biri de Salman oldu. Yayımlanacak 46. bölümde ise Hakkı Dayı'nın naaşı ekip tarafından teşhis edildi.
Tuncer Salman kimdir?
Tuncer Salman, 15 Mart 1965 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı'ndan 1992 yılında mezun oldu.
Tuncer Salman, bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra atandığı Antalya Devlet Tiyatrosu'nda 2001 yılına kadar çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2010 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldı.