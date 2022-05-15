15 Mayıs Survivor 6. eleme adayı kim oldu? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2022 finaline az zaman kala heyecan dorukta. TV8'in sevilen yarışması izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki, Survivor 6. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
6. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?
Mavi takımda dokunulmaz olan Atakan seçildi. 6. eleme adayı ise Hikmet oldu.
14 MAYIS'TA NELER YAŞANDI?
Survivor 2022 All Star dün yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
Kadınlar mücadelesini 8 - 3 Kırmızı takım kazanmasıyla dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.
Erkek mücadelesini de 8 - 3 skor ile Kırmızı takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım 2- 0 skor ile Kırmızı takım oldu.
Bu durumda Kırmızı takım gerçekleşen 5 dokunulmazlık oyununun tamamını üst üste kazandı.
Acun Ilıcalı konseyde yeni bir gelişmeyi duyurdu. Ödül oyunlarından birini Survivor- Yunanistan takımı ile oynayacaklarını belirtti.
Ilıcalı, ''Bu haftaki üçüncü dokunulmazlıktan sonra Türkiye-Yunanistan yarışmacılarla ödül oyunu oynayacaksınız ve beraber ödüle gideceksiniz'' dedi.
Dün yapılan oylamada dördüncü eleme adayı, 4 oyla Seda oldu. Böylelikle çemberin daraldığı Survivor 2022'de Seda ilk potasına girdi.