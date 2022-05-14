Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan'ın şarkıları neler? Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne?

Televizyon kanallarının akşam kuşağı programlarını yakından takip edenler Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne? Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını araştırıyor. Cumartesi akşamları Kanal D'de yayınlanan ve katılan konuklarıyla ilgiyle izlenen Şarkılar Bizi Söyler programında yine birbirinden ünlü isimler vardı. Hastalığıyla uzun bir süre gündemden düşmeyen Hakan Taşıyan da konuklardan biri oldu, izleyiciler hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan'ın şarkıları neler?
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır.
Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.