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    • Magazin
    • 13.05.2022 17:37
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    • 13.05.2022 17:37
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 15.000 TL'nin sahibi olan yarışmacı...

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu araştırmaları hız kazandı. TV8'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yine haftanın finali geldi çattı ve her Cuma olduğu gibi haftanın en yüksek puanını alan yarışması 15.000 TL'nin sahibi oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'te bu Cuma yarışan İrem hanımın yemeklerini yetiştirememesi daha önceki günlerde sert eleştiriler yapmasından dolayı oldukça tepki gördü ve gergin anlar yaşandı. Peki Yemekteyiz'in kazananı, birincisi bu hafta kim oldu?

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 15.000 TL'nin sahibi olan yarışmacı hangisi oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de yine heyecan ve gerginlik dolu haftanın finali vardı, en yüksek puanlarını toplayarak Yemekteyiz birincisi olmanın hayalini kuran yarışmacılardan sadece bir tanesi büyük ödüle kavuştu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın puan durumu nasıl şekillendi?

    13 MAYIS CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanan isim 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    13 MAYIS YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE YARIŞMACILARI

    1. gün yarışmacısı : Şevki Bey
    2. gün yarışmacısı : Derya Hanım
    3. gün yarışmacısı : Selim Bey
    4. gün yarışmacısı : Selin Hanım
    5. gün yarışmacısı : İrem Hanım

        YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.

        2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.

        Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur. Son olarak 2018-2021 yılları arasında yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sunmuştur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
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