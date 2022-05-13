Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 13 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 15.000 TL'nin sahibi olan yarışmacı hangisi oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her Cuma olduğu gibi bugün de yine heyecan ve gerginlik dolu haftanın finali vardı, en yüksek puanlarını toplayarak Yemekteyiz birincisi olmanın hayalini kuran yarışmacılardan sadece bir tanesi büyük ödüle kavuştu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın puan durumu nasıl şekillendi?
13 MAYIS CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açıklanan isim 15 bin TL ödülün sahibi olacak. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.
13 MAYIS YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU VE YARIŞMACILARI
1. gün yarışmacısı : Şevki Bey
2. gün yarışmacısı : Derya Hanım
3. gün yarışmacısı : Selim Bey
4. gün yarışmacısı : Selin Hanım
5. gün yarışmacısı : İrem Hanım