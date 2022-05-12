CZN Burak'ın beyninde tümör mü var? Hastanedeki görüntüsüyle kahretmişti açıklama geldi işte Burak Özdemir'in sağlık durumu

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Özdemir açıklamasında, "Herkese merhabalar, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Kötü bir durum yok. Lütfen asılsız haberlere, paylaşımlara itibar etmeyiniz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. En güzel bağ sevgidir" ifadelerine yer verdi.