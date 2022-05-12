Survivor Hikmet'e altından kalkamayacağı sözler 'iğrençsin palyaço midem bulandı' Sahra Işık laf söylemedi bombaladı Acun Ilıcalı...

"YEMİN EDERİM MİDEM BULANDI"

Sahra Işık paylaşımında, "Bu Hikmet denilen adam ne iğrenç ya. Yemin ederim midem bulandı. Adem'le kendini bir tutması daha acınası. Zaten elenip gideceksin finale gitmen yazın kar yağması gibi bir olay. Koskoca adam palyaçoluk yapmak için gitmiş oraya." ifadelerini kullandı.