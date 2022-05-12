Survivor Hikmet'e altından kalkamayacağı sözler 'iğrençsin palyaço midem bulandı' Sahra Işık laf söylemedi bombaladı Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star giderek sona doğru yaklaşırken, yarışmacılar arasında yaşananlar magazin gündemine sık sık yansıyor. Özellikle öyle bir isim var ki, Survivor'daki pek çok kavganın içinde o var. O isim Hikmet Tuğsuz'dan başkası değil. Daha önce Gökhan Keser, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Nagihan Karadere gibi isimlerle girdiği büyük kavgalarla bilinen Hikmet Tuğsuz hakkında, Sahra Işık'tan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...
2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay olmuştu bir süre önce.
Daha sonra da Gizem'in yarışmadan eleneceğini söyledi. Sahra'nın bu kadar net tahminde bulunması "Acaba içeriden bilgi mi alıyor?" diye düşündürdü.