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    • Magazin
    • 12.05.2022 10:52
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    • 12.05.2022 10:52
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    Survivor Hikmet'e altından kalkamayacağı sözler 'iğrençsin palyaço midem bulandı' Sahra Işık laf söylemedi bombaladı Acun Ilıcalı...

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All-Star artık adım adım finale doğru gidiyor. Daha önceki sezonlar yarışmış birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı 2022 sezonunda adından en çok söz ettiren isimlerden biri Hikmet Tuğsuz oldu. Tuğsuz, sık sık girdiği polemiklerle biliniyor. Daha önce katıldığı Survivor'a göre bu sezon performansı beklenenin altında kalan Hikmet Tuğsuz hakkında, eski Survivor yarışmacılarından biri olan Sahra Işık'tan öyle bir yorum geldi ki ortalık karıştı. İşte Sahra Işık'ın o paylaşımı.

    Hikmet’le ilgili şoke eden sözler: Yemin ederim midem bulandı

    Survivor Hikmet'e altından kalkamayacağı sözler 'iğrençsin palyaço midem bulandı' Sahra Işık laf söylemedi bombaladı Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star giderek sona doğru yaklaşırken, yarışmacılar arasında yaşananlar magazin gündemine sık sık yansıyor. Özellikle öyle bir isim var ki, Survivor'daki pek çok kavganın içinde o var. O isim Hikmet Tuğsuz'dan başkası değil. Daha önce Gökhan Keser, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Nagihan Karadere gibi isimlerle girdiği büyük kavgalarla bilinen Hikmet Tuğsuz hakkında, Sahra Işık'tan flaş bir yorum geldi. İşte detaylar...

    2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay olmuştu bir süre önce.

    Daha sonra da Gizem'in yarışmadan eleneceğini söyledi. Sahra'nın bu kadar net tahminde bulunması "Acaba içeriden bilgi mi alıyor?" diye düşündürdü.

        Sahra Işık şimdi de Hikmet Tuğsuz ile ilgili yaptığı yorumla gündemde.

        2015 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Sahra Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Hem özel hayatı hem de Survivor'la alakalı paylaşımlar yapan Sahra Işık'ın, Survivor 2022'de yarışan Hikmet'le alakalı sözleri adeta şaşkına çevirdi.

        Instagram hesabında 484 bin takipçisi bulunan Sahra Işık, Survivor'dan sonra adeta fenomen bir isim haline geldi.

            Özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda da bulunan Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlendi.

            Survivor 2022 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında Instagram hesabından yaptığı yorumla dikkat çeken Sahra Işık, sözleriyle adeta şoke etti.

            "YEMİN EDERİM MİDEM BULANDI"

            Sahra Işık paylaşımında, "Bu Hikmet denilen adam ne iğrenç ya. Yemin ederim midem bulandı. Adem'le kendini bir tutması daha acınası. Zaten elenip gideceksin finale gitmen yazın kar yağması gibi bir olay. Koskoca adam palyaçoluk yapmak için gitmiş oraya." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Magazin Survivor Hikmet'e altından kalkamayacağı sözler 'iğrençsin palyaço midem bulandı' Sahra Işık laf söylemedi bombaladı Acun Ilıcalı...
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