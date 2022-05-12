Ezgi Mola’nın takıntılı hayranıyla başı büyük dertte! Attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı'

Ezgi Mola'nın takıntılı hayranıyla başı büyük dertte! Ünlü oyuncu Ezgi Mola 2015 yılında bir firmanın reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. İddiaya göre o dönemde Kemal Kahraman isimli bir şahısta reklam filminde yer almıştı Farklı tarihlerde çekilen reklam görüntüleri montajla birleştirilerek yayınlandı.
20 Aralık 2020 günü ünlü oyuncu, Beşiktaş'ta yürüdüğü sırada bir şahsın kendisini takip ettiğini fark etti.
TAKİP VE TEHDİT EDİLDİ
Genç kadın, arkasını döndüğünde ise Kemal Kahraman'la karşılaştı. İddiaya göre Kahraman "Seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım' diyerek bağırmaya başladı.
Ünlü oyuncudan cevap alamayan genç adam, bu kez parmağını sallayarak, 'İşimi yapmama engel oluyorsun, Seni çok kötü yapacağım haberin olsun' şeklinde tehditler savurdu.