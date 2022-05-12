Ezgi Mola’nın takıntılı hayranıyla başı büyük dertte! Attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Seni bekleyecek gücüm kalmadı'

'AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİL'

Olayla ilgili şikayetçi olan ünlü oyuncu bir de Aile Mahkemesi'ne başvurarak genç adama karşı koruma kararı aldırdı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan 39 yaşındaki Kemal Kahraman, Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, ünlü oyuncunun korkarak kaçtığı için olayı yanlış anladığını amacının kimseyi korkutmak olmadığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre; Genç adam ünlü oyuncuya gönderilen sosyal medya platformunun sahibi olduğunu kabul ederek amacının taciz etmek olmadığını ifade etti.