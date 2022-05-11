Ezgi Mola’yı yıllarca taciz eden takıntılı figüranın 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola'nın emniyete yaptığı şikayete göre 2015 yılında bir firmanın reklam çekimlerinde şüpheli Kemal K.'nin reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, şüpheliyle hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı.
"İŞİMİ YAPMAMA ENGEL OLUYORSUN"
21 Aralık 2020 tarihinde şüphelinin Ezgi Mola'yı takip ettiği, şüphelinin "Seninle konuşmam lazım. Seni görmem lazım" deyip parmağını sallayarak "İşimi yapmama engel oluyorsun. Seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi.
Ezgi Mola, şüpheli Kemal K.'nin kendisine Instagram üzerinden de 2020 yılından bu yana rahatsız edici mesajlar göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade ettiği iddianamede yer aldı.