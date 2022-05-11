Ezgi Mola’yı yıllarca taciz eden takıntılı figüranın 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi!

"YANINDA OLMAYI İSTİYORUM"

İddianamede, şüpheli Kemal K.'nin Ezgi Mola'ya mesaj göndererek "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum. Bir tanesin sen, hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. İnan boğulduk artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Daha önce de mesaj atmıştım görmediniz sanırım. Çok özledim seni. Yanında olmayı istiyorum artık" şeklinde mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu belirtildi.