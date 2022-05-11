İbrahim Erkal kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İbrahim Erkal'a ne oldu, hastalığı neydi, neden öldü? Evli mi, çocuğu var mı?

İBRAHİM ERKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu olan İbrahim Erkal, Şubat 2017 tarihinde Ömrüm adındaki on üçüncü albümünü çıkarmıştı. Albümle aynı adı taşıyan "Ömrüm" adlı parça o dönem beğeni toplamayı başarmıştı. Ünlü şarkıcı albüm çıktıktan iki ay sonra evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi. 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Aslen Erzurum'lu olan Erkal öldüğünde 55 yaşındaydı.

İBRAHİM ERKAL'A NE OLDU, HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN ÖLDÜ?

Maltepe'de oturan İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal'dan gelen haberler iyi değil. Beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın son durumuna dair hastaneden açıklama geldi. Hastane açıklamasında İbrahim Erkal'ın derin koma durumunda olduğu bildirildi.

İbrahim Erkal'ı Başıbüyük semtindeki evinin otoparkında baygın halde bulan site güvenliği hemen Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. İlk müdahalenin ardından uyutun İbrahim Erkal, Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a nakledildi. İbrahim Erkal'ın hastalığı merak konusu olurken öğle saatlerinde hastaneden beklenen açıklama geldi.