İbrahim Erkal kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İbrahim Erkal'a ne oldu, hastalığı neydi, neden öldü? Evli mi, çocuğu var mı?

İbrahim Erkal kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? İbrahim Erkal'ın hastalığı neydi, neden öldü? Evli mi, çocuğu var mı? soruları ünlü şarkıcının ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bundan 6 yıl önce geçirdiği bir kazanın ardından hastanede yaşam mücadelesi veren Erkal 11 Mayıs 2017'de vefat etti. Sanat camiasını yasa boğan ölümü günlerce konuşuldu. Dillere dolanan şarkılarının yanı sıra dizilerde de oynayan İbrahim Erkal ayrıca 2002 yılında "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı. İşte İbrahim Erkal'a dair merak edilenler...
İBRAHİM ERKAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu olan İbrahim Erkal, Şubat 2017 tarihinde Ömrüm adındaki on üçüncü albümünü çıkarmıştı. Albümle aynı adı taşıyan "Ömrüm" adlı parça o dönem beğeni toplamayı başarmıştı. Ünlü şarkıcı albüm çıktıktan iki ay sonra evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi. 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Aslen Erzurum'lu olan Erkal öldüğünde 55 yaşındaydı.
İBRAHİM ERKAL'A NE OLDU, HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN ÖLDÜ?
Maltepe'de oturan İbrahim Erkal, evinin otoparkında baygın halde bulunan İbrahim Erkal'dan gelen haberler iyi değil. Beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın son durumuna dair hastaneden açıklama geldi. Hastane açıklamasında İbrahim Erkal'ın derin koma durumunda olduğu bildirildi.
İbrahim Erkal'ı Başıbüyük semtindeki evinin otoparkında baygın halde bulan site güvenliği hemen Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. İlk müdahalenin ardından uyutun İbrahim Erkal, Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a nakledildi. İbrahim Erkal'ın hastalığı merak konusu olurken öğle saatlerinde hastaneden beklenen açıklama geldi.
Hastaneden yapılan ilk açıklama İbrahim Erkal'ın ameliyata alındığı bildirildi. Açıklama şöyle: "Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital'a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."
Bu konudaki açıklamada İbrahim Erkal'ın durumunu hastanede takip eden iş ortağı Feyzullah Çelebi'den geldi. Çelebi, İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. İbrahim Erkal 1.5 saat otoparkta ölüm kalım savaşı vermiş. Çelebi şunları anlattı: "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu. Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede"
İbrahim Erkal'ın yemekten eve dönerken beyin kanaması geçirdiğini de kuzeni anlattı. Eve girmeden önce otoparkta yere yığılıp kalan İbrahim Erkal'ın yüksek tansiyon sorunu varmış. İbrahim Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin şunları anlattı:
"İbrahim'in durumu çok kritik. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası eve gidiyor. Otoparkta 45 dakika sonra baygın halde bulunuyor. Yüksek tansiyon hastasıydı. Beyin kanamasının nedeni yüksek tansiyon. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu."