Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.05.2022 10:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2022 10:31
    ABONE OL

    Netflix Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri ne zaman çıkacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları...

    Erşan Kuneri ne zaman çıkacak? Netflix Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Erşan Kuneri ne zaman çıkacak?

    Dizi ve film severler tarafından Erşan Kuneri ne zaman çıkacak? Netflix Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Uzun zaman önce ses getiren ve yayınlanan fragmanı ile daha da heyecanlandıran yeni dizi popüler dijital platform Netflix'te yayınlanacak ve hangi tarihte izlenebileceği merak konusu oldu. Başrollerinde Cem Yılmaz'ın yer aldığı ve daha pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı diziyle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler?

    NETFLİX ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.

    Film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.

    ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

    Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.

    Cem Yılmaz : Erşan Kuneri

    Zafer Algöz

    Ezgi Mola

    Çağlar Çorumlu

    Merve Dizdar

    Nilperi Şahinkaya

    Uraz Kaygılaroğlu

        İbrahim Selim

        Necip Memili

        Bülent Şakrak

        Can Yılmaz

        "BAZEN 40 GÜN EMEK VERİRSİN 40 YIL UNUTULMAZ"

        Erşan Kuneri'nin yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim. 'Doyamadım' filmimiz acayip bir iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be. 7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro. Alev'e Kuru Murat'ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim. Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyor Blue Box'ı Erman'da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi. Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz."

        "BENİ GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE İZLEYİN"

        "Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim. Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz. Ama filmimiz oynuyor bir yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim. Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana. Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız. Erşan Kuneri. 1982 / İstanbul"
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        1 gecede yüzde 98 kayıp... 110 dolardan 20 cente çakıldı!
        Haberler Magazin Netflix Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri ne zaman çıkacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları...
            SON DAKİKA