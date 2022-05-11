Netflix Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri ne zaman çıkacak? Erşan Kuneri konusu ve oyuncuları...

Dizi ve film severler tarafından Erşan Kuneri ne zaman çıkacak? Netflix Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Uzun zaman önce ses getiren ve yayınlanan fragmanı ile daha da heyecanlandıran yeni dizi popüler dijital platform Netflix'te yayınlanacak ve hangi tarihte izlenebileceği merak konusu oldu. Başrollerinde Cem Yılmaz'ın yer aldığı ve daha pek çok başarılı oyuncunun yer aldığı diziyle ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. Erşan Kuneri konusu nedir, oyuncuları kimler?
NETFLİX ERŞAN KUNERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir.
Film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.
ERŞAN KUNERİ KİMDİR?
Erşan Kuneri; GORA, Arif V 216 ve Erşan Kuneri gibi yapımlarda Cem Yılmaz tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri Film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak.
Cem Yılmaz : Erşan Kuneri
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