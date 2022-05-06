Teklifi kabul etti hayranları zil takıp oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü evine geri dönüyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu eski adresine dönüyor. ATV ekranlarında 3 sezon boy gösteren fenomen dizi finale adım adım giderken eski başrol oyuncularından Vahide Perçin hakkında güzel bir haber geldi. Ünlü oyuncu yeni projesiyle ATV'de izleyicisiyle buluşacak.Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hünkar Yaman karakteriyle hafızalara kazanan Perçin'in Hakime Hanım adlı dizide rol alacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra uzun bir süre başka projelerde göremediğimiz Vahide Perçin'in yeni projesi nihayet belli oldu. Hayranlarının ekranlarda görmeyi özlediği oyuncu yeniden evine dönüyor.
Vahide Perçin yeni sezonda Hakime Hanım dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje hakkında detaylar ise yavaş yavaş netleşiyor. Hakime dizisinin yeni sezonda izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
YENİ PROJESİYLE GÜMGÜR GÜMBÜR GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin, Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını üstlenen Tims&B şirketinin yeni projesi olan Hakime Hanım dizisinde rol alacak.
HAKİME HANIM'IN KADROSU
Dizinin cast çalışmaları sürüyor. Hakime Hanım'ın senaryosunu Ayfer Tunç yazarken yönetmenliğini de Emre Aybek üstleniyor.