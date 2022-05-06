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    • Magazin
    • 07.05.2022 12:28
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    • 07.05.2022 12:28
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    Teklifi kabul etti hayranları zil takıp oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü evine geri dönüyor!

    Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla fırtına estirmeye devam ediyor. Tims&B Productions imzalı dizi ATV'de her bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları fenomen dizi'den Vahide Perçin'in gidişi izleyicileri bir hayli üzmüştü. Perçin şimdi yeni projesiyle çok konuşulacak.

    Bir Zamanlar Çukurova’nın başrolü evine geri dönüyor!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu eski adresine dönüyor. ATV ekranlarında 3 sezon boy gösteren fenomen dizi finale adım adım giderken eski başrol oyuncularından Vahide Perçin hakkında güzel bir haber geldi. Ünlü oyuncu yeni projesiyle ATV'de izleyicisiyle buluşacak.Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hünkar Yaman karakteriyle hafızalara kazanan Perçin'in Hakime Hanım adlı dizide rol alacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra uzun bir süre başka projelerde göremediğimiz Vahide Perçin'in yeni projesi nihayet belli oldu. Hayranlarının ekranlarda görmeyi özlediği oyuncu yeniden evine dönüyor.

    Vahide Perçin yeni sezonda Hakime Hanım dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje hakkında detaylar ise yavaş yavaş netleşiyor. Hakime dizisinin yeni sezonda izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

    YENİ PROJESİYLE GÜMGÜR GÜMBÜR GELİYOR

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin, Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını üstlenen Tims&B şirketinin yeni projesi olan Hakime Hanım dizisinde rol alacak.

    HAKİME HANIM'IN KADROSU

    Dizinin cast çalışmaları sürüyor. Hakime Hanım'ın senaryosunu Ayfer Tunç yazarken yönetmenliğini de Emre Aybek üstleniyor.

        VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

        Vahide Perçin 13 Haziran 1965 tarihinde dünyaya geldi. Vahide Perçin İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babası kamyon şoförü, annesi ev hanımı olan Perçin, lisede grafik okudu.

        Muhteşem Yüzyıl dizisinde Meryem Uzerli'nin diziden ayrılmasından dolayı 3. sezonun son bölümünden itibaren Hürrem Sultan karakterini canlandırmıştır.
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