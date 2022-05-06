Teklifi kabul etti hayranları zil takıp oynayacak! Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü evine geri dönüyor!

YENİ PROJESİYLE GÜMGÜR GÜMBÜR GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin, Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını üstlenen Tims&B şirketinin yeni projesi olan Hakime Hanım dizisinde rol alacak.

HAKİME HANIM'IN KADROSU

Dizinin cast çalışmaları sürüyor. Hakime Hanım'ın senaryosunu Ayfer Tunç yazarken yönetmenliğini de Emre Aybek üstleniyor.