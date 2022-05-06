6 Mayıs Yemekteyiz puan durumu! 6 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim 1. oldu? Büyük ödül 15 bin TL...

6 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 15 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 6 Mayıs Cuma Yemekteyiz puan durumu...