6 Mayıs Yemekteyiz puan durumu! 6 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim 1. oldu? Büyük ödül 15 bin TL...

6 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 15 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 6 Mayıs Cuma Yemekteyiz puan durumu...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz'de cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklanacak. En yüksek puanı alan isimle birlikte 15 bin TL'nin sahibi belli olacak.
GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Yavuz oldu.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI
1. gün yarışmacısı : Yağmur Hanım
2. gün yarışmacısı : Mahmut Bey
3. gün yarışmacısı : Yalçın Bey
4. gün yarışmacısı : Aysel Hanım
5. gün yarışmacısı : Dilan Zeycan Hanım