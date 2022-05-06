Kaan Taşaner, Caner Cindoruk ve İbrahim Selim ile sevgili olmuştu... Selin Şekerci'den bomba aşk itirafı: "Tövbe ettim"

Kaan Taşaner, Caner Cindoruk ve İbrahim Selim ile sevgili olmuştu... Selin Şekerci ve Yağız Can Konyalı önceki akşam Kuruçeşme'de bir mekandaydı. Ortak arkadaşlarının doğum günü partisine katılan iki ünlü oyuncu gecenin sonunda mekandan ayrılırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir panik yaşayan Şekerci, "Beni bununla çekmeseydiniz iyiydi!" diyerek ponponlu tacını çıkardı.