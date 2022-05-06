Ivana Sert'e ortağından büyük ihanet! Grafoloji incelemesinde gerçek ortaya çıktı, imzasını taklit etti ve...

Ünlü modacı İvana Sert, Hatem Yavuz'la birlikte Dot Tekstil isimli bir şirketin imza yetkilisi ve temsilcisiydi. Şirketin üçüncü ortağı olan Alparslan Kılıç ortaklığın bozulması nedeniyle ticaret mahkemesinde dava edildi. Şirketten tasfiye davası açılan Kılıç'ın davasında iddiaya göre, dosya bilirkişiye gönderilmiş, bilirkişi şirketin karar defterinde yaptığı inceleme sonrası bir rapor sunmuştu.
ORTAKLIKTAN TASFİYE EDİLECEKTİ
Raporda Serdar Çiçek'in müdür olarak şirkete atanmasına dair izin verilen belgede İvana Sert ve Hatem Yavuz'un da imzaları bulunuyordu. Fakat Yavuz ve Sert'in bu durumdan haberi bile yoktu. Rapor sonrası durumdan haberdar olan ünlü modacı imzaların sahte olduğunu ve kendisinin el ürünü olmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
İMZALAR SAHTE ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; şirketin incelenen karar defterindeki imzaların grafoloji incelemesine gitmesine karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Asliye Ticaret Mahkemesinde haklı olmak adına delil toplamaya çalışan Alparslan Kılıç'ın İvana Sert ve Hatem Yavuz adına karar defterine imza attığı ortaya çıktı.