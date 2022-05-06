Ivana Sert'e ortağından büyük ihanet! Grafoloji incelemesinde gerçek ortaya çıktı, imzasını taklit etti ve...

ORTAKLIKTAN TASFİYE EDİLECEKTİ

Raporda Serdar Çiçek'in müdür olarak şirkete atanmasına dair izin verilen belgede İvana Sert ve Hatem Yavuz'un da imzaları bulunuyordu. Fakat Yavuz ve Sert'in bu durumdan haberi bile yoktu. Rapor sonrası durumdan haberdar olan ünlü modacı imzaların sahte olduğunu ve kendisinin el ürünü olmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.