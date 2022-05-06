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    • Magazin
    • 07.05.2022 13:47
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    • 07.05.2022 13:47
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    6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 altın bileziği koluna takan isim...

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? 5 altın bileziği koluna takan isim hangisi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin fenomen yarışması Nursel Engin'in sunuculuğu ile ekrana gelmeye devam ediyor ve her bölümü ayrı heyecan, eğlence, rekabet içeriyor. Peki Gelinim Mutfakta haftanın finalinde puanlar nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada her Cuma olduğu gibi yine bugün de heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elenen isim oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziği koluna takan isim kim oldu?

    6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bu haftanın elenen ismi 36 puan ile Gözde oldu. Günün birincisi olup çeyrek altını Senanur kaptı. Haftanın birincisi olup 5 altın bileziğin sahibi ise Miyase oldu.

    6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Senanur:56

    Miyase:81

    Gözde:36

    Damla:70

        GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

        Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

        SENANUR YILMAZ KİMDİR?

        Senanur Yılmaz, 23 yaşında ve aslen Gaziantepli. 2 yıllık evli olan Senanur'un 9 aylık bir kızı var. 8 yıl profesyonel voleybol oynamış ve tapu kadastroda çalışmış. Gaziantep'te yaşamaktadır. Kayınvalidesi Songül Yılmaz, 43 yaşında ve aslen Kilisli. 25 yıllık evli, 4 çocuğu ve 1 torunu var. Rehabilitasyon merkezinde usta öğretici olarak çalışmakta ve İstanbul'da yaşamaktadır.

        GÖZDE TAŞKIRAN KİMDİR?

        Gözde Taşkıran, 29 yaşında ve aslen Sinoplu. 5,5 yıllık evli olan Gözde'nin 4,5 yaşında bir kızı var. Muhasebeci ancak şu anda çalışmıyor. İstanbul'da yaşamaktadır. Kayınvalidesi Emine Kaygusuz, 72 yaşında ve aslen Sinoplu. 9 yıldır bekar, 3 çocuğu ve 6 torunu var. Ev hanımı ve İstanbul'da yaşamaktadır.

        GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

        Damla Saçıkara 2001 yılında doğdu. Aslen Amasyalı olan Damla, müstakbel kayınvalidesi Nuray Hanımın küçük oğlu Furkan ile nişanlı. Yaz aylarında evlenmeyi planlayan Damla, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.
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