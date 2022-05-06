6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 altın bileziği koluna takan isim...

Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Gelinim Mutfakta kim elendi? 6 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada her Cuma olduğu gibi yine bugün de heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Günün birincisi çeyrek altını, haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi olurken haftanın en düşük puanını alan yarışmacı ise elenen isim oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziği koluna takan isim kim oldu?
6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu haftanın elenen ismi 36 puan ile Gözde oldu. Günün birincisi olup çeyrek altını Senanur kaptı. Haftanın birincisi olup 5 altın bileziğin sahibi ise Miyase oldu.
6 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Senanur:56
Miyase:81
Gözde:36
Damla:70