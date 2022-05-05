Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Parviz elendi mi? Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi! Survivor All Star Parviz'in sakatlığı ne?

SURVIVOR PARVİZ KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.