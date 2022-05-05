Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Parviz elendi mi? Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi! Survivor All Star Parviz'in sakatlığı ne?

Akşam kuşağı izleyicileri Parviz elendi mi sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi. Sakatlanan Parfiz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki Survivor All Star Parviz'in sakatlığı ne, yarışmaya devam edemeyecek mi? Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatına dair detayları da haberimizden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR PARFİZ ELENDİ Mİ?
Acun Ilıcalı ada konseyinde Parfiz'in sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini, doktorun bunu uygun gördüğünü vurguladı.
Ilıcalı bir kötü haberim daha var diyerek "Gönüllüler takımından Parviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek."
SURVIVOR PARVİZ KİMDİR?
5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.
2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.