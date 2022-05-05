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    • Magazin
    • 06.05.2022 09:34
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    • 06.05.2022 09:34
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    Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Parviz elendi mi? Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi! Survivor All Star Parviz'in sakatlığı ne?

    Parviz elendi mi? Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi! Survivor All Star Parviz'in sakatlığı ne? Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıka yapılıyor. Çıktığı oyunda Parviz aşilinden sakatlandı ve bu gelişme üzerine yarışmaya devam edip edemeyeceği merak ediliyordu. Bugünkü ada konseyinde Acun Ilıcalı önemli açıklamayı yaptı, işte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

    Akşam kuşağı izleyicileri Parviz elendi mi sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında toplanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan üzen haber geldi. Sakatlanan Parfiz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki Survivor All Star Parviz'in sakatlığı ne, yarışmaya devam edemeyecek mi? Survivor Parfiz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatına dair detayları da haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR PARFİZ ELENDİ Mİ?

    Acun Ilıcalı ada konseyinde Parfiz'in sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini, doktorun bunu uygun gördüğünü vurguladı.

    Ilıcalı bir kötü haberim daha var diyerek "Gönüllüler takımından Parviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek."

    SURVIVOR PARVİZ KİMDİR?

    5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

    2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

        2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

        Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.
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