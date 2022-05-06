Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Parviz ve Merve diskalifiye mi oldu?

Bu akşam survivor eleme adayı merak edilerek araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı ise bu akşam yapılacak konsey sonucunda belli olacak. Peki, 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı? Survivor eleme adayları kim oldu? İşte merak edilenler haberimizde!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonuçları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı ise bu akşam yapılacak konsey sonucunda belli olacak.