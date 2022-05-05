Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl? Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kiminle evli?

Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kiminle evli sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Merve Aydın'ın bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinde sakatlanması sonrasında yarışmaya devam edip edemeyeceği merak edilir oldu. İzleyiciler hayatına dair bilgiler de öğrenmek istiyor. Peki Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl?
MERVE AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Nefes kesen mücadele sırasında Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı. İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.
Survivor Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti.
Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Merve Aydın'ın son durumunu açıkladı.
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızıdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.
Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama bir mucize var mı diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor.