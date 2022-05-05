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    • Magazin
    • 06.05.2022 08:51
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    • 06.05.2022 08:51
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    Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı? SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU?

    SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU? 5 Mayıs Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı? soruları Survivor 96. bölüm fragmanı yayımlanmasının ardından gündeme geldi. Nisa ile dokunulmazlık oyununda yarışan Merve Aydın'ın büyük bir kaza geçirdi. "Bitti..." diyerek diyerek ağlayan Merve Aydın herkesi şoke etti. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın konseydeki bir konuşması da yayımlandı. Ilıcalı'nın sözleri sonrası merak iyice arttı. İşte 5 Mayıs Survivor'da yaşananlar...

    SURVİVOR MERVE AYDIN’A NE OLDU?

    Survivor 96. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmana Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu. Oyun esnasında yaşanan sakatlık büyük bir panik havasına neden oldu. İddialı yarışmacının hüngür hüngür ağlarken annesine seslenmesi yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Peki SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU? 5 Mayıs Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı? Konseyde konuşan Acun Ilıcalı "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz." dedi. İşte detaylar...

    SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU?

    TV8 kanalında yayınlanan Survivor 96. bölümüyle 5 Mayıs akşamı ekranlara geliyor. Yarışmanın fragmanı az önce yayımlandı. Fragmanda Merve Aydın'ın sakatlığı gündem oldu.

    Merve'nin acılar içinde kıvranırken 'Bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' diye bağırıyor. Bu esnada diğer Survivor yarışmacılar da gözyaşlarına boğuluyor.

    5 MAYIS MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

    96. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" dediği görülüyor.

    Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. n ettiğinizi biliyorum ama bir mucize var mı diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor.

        Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızıdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.

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        SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy İstanbul'da dünyaya geldi.

        2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir. Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır.

        2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılan Aydın, 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer aldı. 22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survivor 2018'de All Star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

        En iyi dereceleri

        *200 m: 24.94 (2009)
        *300 m: 38.48 (2009)
        *400 m: 53.48 (2009)
        *800 m: 2.00.23 (2012)
        *1000 m: 2.42.51 (2010)
        *400 m salon: 55.35 (2012)
        *800 m salon: 2.01.19 (2012)
        *4x400 m: 3.29.42 (2011)
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        Haberler Magazin Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı? SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU?
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