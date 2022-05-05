Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı? SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU?

5 MAYIS MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

96. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" dediği görülüyor.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. n ettiğinizi biliyorum ama bir mucize var mı diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor.