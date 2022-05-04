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    • Magazin
    • 04.05.2022 18:38
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    • 04.05.2022 18:38
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    Oğlum dizisi bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 SHOW TV yayın akışı! Oğlum yeni bölüm ne zaman?

    Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Oğlum için seyircilerini üzecek haber geldi. Haberi alanlar merakla sebebini araştırmaya başladı. Oğlum dizisinin bugün ekranlarda olmayacağı belirtildi. Peki, 4 Mayıs Oğlum dizisi bu akşam var mı, neden yok? Oğlum yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Oğlum dizisi bugün var mı, neden yok?

    Oğlum dizisi bugün var mı, neden yok? Show TV ekranlarında çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan ve saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Oğlum dizisinin yeni bölümü bu hafta SHOW TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 4 Mayıs Oğlum dizisi bu akşam var mı, neden yok? Oğlum yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler!

    OĞLUM BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Oğlum, bu akşam Show TV'in yayın akışında bulunmuyor. Çarşamba günleri ekrana gelen ve bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 11 Mayıs Çarşamba günü izleyici ile buluşması bekleniyor...

    OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır.

        Sedat'ın da şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS 2022

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Nasipse Olur

        22:15 Ağır Romantik
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        Haberler Magazin Oğlum dizisi bugün var mı, neden yok? 4 Mayıs 2022 SHOW TV yayın akışı! Oğlum yeni bölüm ne zaman?
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