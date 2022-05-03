Selim Yalın'dan boşanan Sibel Arna’nın nafaka zaferi!

Çeşitli programlarda jürilik yapan bu sıralar sosyal medya platformundaki programıyla ünlenen köşe yazarı Sibel Arna, 2009 yılında iş insanı Selim Yalın ile evlenmişti. 2011 yılında yollarını ayıran çiftin, 11 yaşında Rüzgar adında bir oğulları vardı. Boşanmanın ardından 2016 yılında Dilara Gören ile hayatını birleştiren Selim Yalın'ın bu evlilikten de bir oğlu oldu.