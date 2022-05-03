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    • Magazin
    • 03.05.2022 19:17
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    • 03.05.2022 19:17
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    Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu? 3 Mayıs Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? TRT1 YAYIN AKIŞI!

    Gündemde dizi severler tarafından Masumlar Apartmanı neden yok? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. TRT 1’de Salı akşamları ekrana gelen, konusu ve oyuncularıyla ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümünü bugün kanalda göremeyenler merakla neden yayınlanmadığını araştırır oldu. Peki Masumlar Apartmanı dizisi bugün var mı, yok mu? 3 Mayıs Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? TRT1 YAYIN AKIŞI!

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu?

    Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TRT 1 kanalını açanlar dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümünü görünce şaşırdı ve neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu? 3 Mayıs Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? TRT1 YAYIN AKIŞI!

    MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

    Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi yeni bölümüyle bayramdan sonra izleyici karşısına çıkacak.

    3 Mayıs 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI

    20:00

    MASUMLAR APARTMANI TEKRAR BÖLÜM

    23:40

    Kasaba Doktoru

    02:20

    Dengi Dengine

        MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Masumlar Apartmanı yeni bölüm 10 Mayıs 2022 tarihinde TRT 1 ekranlarında olacak.

        Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşmaktadır. Dizi 15 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başladı.

        Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturmaktadır. Onur Güvenatam tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan dört kardeşin psikolojik durumunu ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır. 2 sezondan oluşan dizi, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak olan 71. bölümü ile final yaparak sona erecektir.
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        Haberler Magazin Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu? 3 Mayıs Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? TRT1 YAYIN AKIŞI!
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