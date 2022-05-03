Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TRT 1 kanalını açanlar dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümünü görünce şaşırdı ve neden yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu? 3 Mayıs Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? TRT1 YAYIN AKIŞI!
MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizi yeni bölümüyle bayramdan sonra izleyici karşısına çıkacak.
3 Mayıs 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00
MASUMLAR APARTMANI TEKRAR BÖLÜM
23:40
Kasaba Doktoru
02:20
Dengi Dengine