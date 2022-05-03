Masumlar Apartmanı bugün var mı, yok mu? 3 Mayıs Salı Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak? TRT1 YAYIN AKIŞI!

Dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturmaktadır. Onur Güvenatam tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan dört kardeşin psikolojik durumunu ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayımlanan Madalyonun İçi romanının "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır. 2 sezondan oluşan dizi, 24 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak olan 71. bölümü ile final yaparak sona erecektir.