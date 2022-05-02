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    • Magazin
    • 02.05.2022 16:25
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    • 02.05.2022 16:25
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    Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman? 2 Mayıs SHOW TV yayın akışı!

    Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş hakkında aramalar akşam saatleri itibariyle yoğunlaştı. İzleyiciler Show TV yayın akışında Üç Kuruş dizisinin yer almaması nedeniyle araştırmalara başladı. Son bölümde, Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır. Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verdi. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Mayıs SHOW TV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden?

    Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'un yayın akışında olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Mayıs Show TV yayın akışı!

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI YOK MU?

    Üç Kuruş dizisi 25. yeni bölüm bayram olması sebebiyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV kanal yayın akışında da yer almayan Üç Kuruş dizisi 9 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

    'ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır. Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.

        SHOW TV 2 MAYIS KANAL YAYIN AKIŞI

        08:45 Bir Şansım Olsa

        10:00 Tatlı Dillim

        12:00 Gelin Evi (Yeni Bölüm)

        15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme (CANLI)

        18.45 Show Ana Haber

        20:00 Eltilerin Savaşı

        22:30 Çalgı Çengi: İkimiz

        00:45 Eltilerin Savaşı
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        Haberler Magazin Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman? 2 Mayıs SHOW TV yayın akışı!
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