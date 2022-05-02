Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman? 2 Mayıs SHOW TV yayın akışı!

Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş'un yayın akışında olup olmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Üç Kuruş bu akşam var mı, yok mu neden? Üç Kuruş dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte 2 Mayıs Show TV yayın akışı!
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI YOK MU?
Üç Kuruş dizisi 25. yeni bölüm bayram olması sebebiyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Show TV kanal yayın akışında da yer almayan Üç Kuruş dizisi 9 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
'ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kartal, Çetin sayesinde Konyalı'yı kurtarır fakat Çetin'i Baybars'ın yanında bırakmamakta kararlıdır. Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar.