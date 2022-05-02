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    • Magazin
    • 02.05.2022 22:21
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    • 02.05.2022 22:21
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    2 Mayıs Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe, Evrim, Barış kim elendi?

    TV8’in fenomen yarışması Survivor 2022’de nefesler tutuldu ve her gün ayrı bir heyecanla izleniyor. Dün, 8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini Kırmızı takım kazandı. Ardından 8 - 4'lük skorla erkekler mücadelesini Mavim takım kazandı. Peki Survivor dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Survivor'da elenecek ismin 3 Mayıs salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.  Peki, 2 Mayıs Survivor eleme adayları kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2 Mayıs Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor 2022'de parkur mücadelesi yaşandı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Yarın son düzlükte bir kişi elenecek ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki, 2 Mayıs Survivor eleme adayları kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilenler!

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor 2 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım bellli olduğunda haberimizde yer alacak.

    DÜN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

    8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini Kırmızı takım kazandı. Ardından 8 - 4'lük skorla erkekler mücadelesini Mavim takım kazandı.

    Best Of'a kalın yarışmada skor 2 - 2'ye geldi. Bayrak yarışına kalan mücadelede Kırmızı takım Sude - Adem ikilisini çıkarırken Mavi takım Avatar Atakan - Seda ikilisini çıkardı. Kırmızı takımda atıcı Sude olurken Mavi takımda ise Atakan oldu. Dört başarılı atışı yapan isim ise Atakan oldu ve Mavi takıma galibiyeti kazandırdı.

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Survivor eleme adayları bu akşam gerçekleştirilecek konseyde netlik kazanacak.

        İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti. Survivor 3. eleme adayı ise dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanan oyun sonrası eleme konseyinde takım oylamasından 5 oy alarak yokluk adasına giden isim Ayşe Yüksel oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da elenecek ismin 3 Mayıs salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.

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        Haberler Magazin 2 Mayıs Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe, Evrim, Barış kim elendi?
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