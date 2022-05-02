2 Mayıs Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? Bugün dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe, Evrim, Barış kim elendi?

Survivor 2022'de parkur mücadelesi yaşandı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Yarın son düzlükte bir kişi elenecek ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki, 2 Mayıs Survivor eleme adayları kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilenler!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım bellli olduğunda haberimizde yer alacak.
DÜN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini Kırmızı takım kazandı. Ardından 8 - 4'lük skorla erkekler mücadelesini Mavim takım kazandı.
Best Of'a kalın yarışmada skor 2 - 2'ye geldi. Bayrak yarışına kalan mücadelede Kırmızı takım Sude - Adem ikilisini çıkarırken Mavi takım Avatar Atakan - Seda ikilisini çıkardı. Kırmızı takımda atıcı Sude olurken Mavi takımda ise Atakan oldu. Dört başarılı atışı yapan isim ise Atakan oldu ve Mavi takıma galibiyeti kazandırdı.