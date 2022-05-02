HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? HAKİM yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yayınlanmadı? 2 Mayıs ATV yayın akışı!

ATV'nin kısa zamanda büyük bir ilgi gören yeni dizisi Hakim'in yeni bölümü merak konusu oldu. Başrolünü ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim dizisi byeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!