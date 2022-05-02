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    • Magazin
    • 02.05.2022 16:04
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    • 02.05.2022 16:04
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    HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? HAKİM yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yayınlanmadı? 2 Mayıs ATV yayın akışı!

    Hakim dizisi bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Bu bağlamda 2 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Hakim her hafta büyük bir beğeniyle izleniyor. 5. bölüm merakla beklenirken ' Hakim dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?' sorusu gündeme geldi. Peki, Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim dizisi byeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    ATV'nin kısa zamanda büyük bir ilgi gören yeni dizisi Hakim'in yeni bölümü merak konusu oldu. Başrolünü ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Hakim bu akşam var mı, neden yok? Hakim dizisi byeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

    Hakim dizisi, bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almıyor. İzleyiciler, bayramda yabancı sinema keyfi ile buluşuyor.

    Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından yeni bölümün 9 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

        HAKİM 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

        Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

        Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.
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        Haberler Magazin HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? HAKİM yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yayınlanmadı? 2 Mayıs ATV yayın akışı!
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