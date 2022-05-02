Üzen haber geldi! Niran Ünsal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Niran Ünsal'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

NİRAN ÜNSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Niran Ünsal; 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.