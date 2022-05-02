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    • Magazin
    • 02.05.2022 16:16
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    • 02.05.2022 16:16
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    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı

    TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında aramalar hız kazandı. Son bölümde, Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen’in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan’ı zor durumda bırakmıştı. Bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyiciler, "Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı

    takvim.com.tr
    Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı

    TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı!

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında bulunmuyor. Pazartesi günleri ekrana gelen ve bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi günü izleyici ile buluşması bekleniyor.

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan'ı zor durumda bırakmıştı.

    Alparslan kaleden nasıl kurtulacak, alplarını da kurtarabilecek mi? Alparslan ile yaptığı plan açığa çıkan Kekavmenos, kendini savunmak için ne yapacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir?



        Alparslan'ı serbest bırakacak mı, yoksa onun üzerinden yeni bir oyun mu tertip edecek? Liparit Kardeşler bu oyunun neresinde? Yaylaya giden oba hatunları Liparit Kardeşler tarafından saldırıya uğramıştı, Akınay ağır yara almıştı. Akınay ölecek mi, hatunlar bu saldırıdan nasıl kurtulacak?

        Liparit Kardeşler'in Alparslan'a yanıtı sert mi olacak? İşbirliği yapan Dukas ve Yınal'ın kendi hedefleri doğrultularında planları ne olacak? Yınal, Ferzat ile bir işbirliğine gidecek mi? Dukas, Bizans içindeki dinamikleri yeniden şekillendirebilecek mi?

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        19:00 Ana Haber

        19:50 İddiaların Aksine

        20:00 Bayram Havası (Yerli Sinema)

        22:30 Kasaba Doktoru

        01:20 Dengi Dengine

        03:10 Bayram Havası (Yerli Sinema)
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        Haberler Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı
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