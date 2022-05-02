Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı!
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?
İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında bulunmuyor. Pazartesi günleri ekrana gelen ve bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi günü izleyici ile buluşması bekleniyor.
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan'ı zor durumda bırakmıştı.
Alparslan kaleden nasıl kurtulacak, alplarını da kurtarabilecek mi? Alparslan ile yaptığı plan açığa çıkan Kekavmenos, kendini savunmak için ne yapacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı nedir?