Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan yeni bölüm ne zaman, neden yok? 2 Mayıs TRT 1 yayın akışı





Alparslan'ı serbest bırakacak mı, yoksa onun üzerinden yeni bir oyun mu tertip edecek? Liparit Kardeşler bu oyunun neresinde? Yaylaya giden oba hatunları Liparit Kardeşler tarafından saldırıya uğramıştı, Akınay ağır yara almıştı. Akınay ölecek mi, hatunlar bu saldırıdan nasıl kurtulacak?



Liparit Kardeşler'in Alparslan'a yanıtı sert mi olacak? İşbirliği yapan Dukas ve Yınal'ın kendi hedefleri doğrultularında planları ne olacak? Yınal, Ferzat ile bir işbirliğine gidecek mi? Dukas, Bizans içindeki dinamikleri yeniden şekillendirebilecek mi?