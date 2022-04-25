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    • Magazin
    • 25.04.2022 13:43
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    • 25.04.2022 13:50
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    Beta Berk Bayındır öldü mü? Beta Berk Bayındır trafik kazası mı geçirdi? Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

    Gündemde sıklıkla araştırılmaya başlanan Beta Berk Bayındır kimdir? Beta Berk Bayındır trafik kazası mı geçirdi, öldü mü sorularının yanıtları merak ediliyor. Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Acı haberi yakın arkadaşı Servet Uraz sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişme üzerine hayatına dair bilgileri öğrenmek isteyenler Beta Berk Bayındır trafik kazası mı geçirdi? Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli sorgulamalarını yapıyor. İşte yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Beta Berk Bayındır öldü mü?

    Beta Berk Bayındır öldü mü? Beta Berk Bayındır trafik kazası mı geçirdi? Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır'dan acı haber geldi ev yakın arkadaşı paylaşım yapınca gündemde büyük etki yarattı, hemen herkes olaya dair detay araştırmalarına başladı. İşte tüm bilgiler...

    BERK BAYINDIR ÖLDÜ MÜ?

    Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

    BETA BERK BAYINDIR KİMDİR?

    Berk Bayındır, 9 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi.

    Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur.

        2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirmiştir. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severler ile buluşturmuştur. ilk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştirmiştir.

        Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır. Berk Bayındır 25 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

        Beta Berk Bayındır'ın bugüne kadar çıkardığı albüm ve yılları, 2016 – Best of Beta, 2014 – Kroşe, 2013 – Deli-Dahi, 2011 – Kulak, 2011 – Kulak Kabartma Tozu, 2010 – Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile), 2009 – Dokuz, 2008 – Beton (Pit10 ile), 2008 – Pişti, 2008 – Deşifre, 2007 – Hesap mı?, 2006 – Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile), 2006 – Manik Depresif (Batuğ ile), 2005 – Çürük yarınlar, 2005 – Cümle alem, 2004 – A2BT...

        BERK BAYINDIR OLAYININ DETAYLARI

        Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.
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