Beta Berk Bayındır öldü mü? Beta Berk Bayındır trafik kazası mı geçirdi? Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır'dan acı haber geldi ev yakın arkadaşı paylaşım yapınca gündemde büyük etki yarattı, hemen herkes olaya dair detay araştırmalarına başladı. İşte tüm bilgiler...
BERK BAYINDIR ÖLDÜ MÜ?
Beta lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
BETA BERK BAYINDIR KİMDİR?
Berk Bayındır, 9 Eylül 1989 tarihinde dünyaya geldi.
Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlamış ve 1998 yılında ilk kayıtlarını almıştır. 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Yine 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında 2. albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzik severlere sunmuştur.