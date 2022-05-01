Kıvanç Tatlıtuğ’u muhasebecisi dolandırmıştı… Milyonluk vurgunla ilgili yeni gelişme! Hapsi isteniyor...

Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül 2017'de yüklü miktarda vergi cezası geldi. Vergisini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle birlikte 3.5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenen yakışıklı oyuncu şoke oldu ve o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü. Muhasebeci Erdal D.'ye ulaşamayan Tatlıtuğ, hemen savcılığa başvurdu.