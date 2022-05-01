Kıvanç Tatlıtuğ’u muhasebecisi dolandırmıştı… Milyonluk vurgunla ilgili yeni gelişme! Hapsi isteniyor...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, mali işlemlerini düzenlemesi konusunda anlaştığı muhasebecisi Erdal D. tarafından 3.5 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili yürütülen 5 yıllık soruşturma tamamlandı.
Vergi borcu için ödenmesi gereken miktarı Tatlıtuğ'dan tahsil ettiği halde, vergi borçlarını yatırmayan muhasebeci Erdal D. hakkında 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İfadesi alınamayan muhasebeci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ'a 29 Eylül 2017'de yüklü miktarda vergi cezası geldi. Vergisini düzenli ödemesine rağmen anapara ve faiziyle birlikte 3.5 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenen yakışıklı oyuncu şoke oldu ve o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü. Muhasebeci Erdal D.'ye ulaşamayan Tatlıtuğ, hemen savcılığa başvurdu.