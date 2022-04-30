Kadir Kök öldü mü, hastalığı neydi? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir Kök kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte Kadir Kök'ün hayatı...

KADİR KÖK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök, Lüleburgaz-Kırklareli'de 1 Ocak 1939 tarihinde dünyaya geldi. Dünyayi Kurtaran Adam, Behçet Cezayir gibi filmlerde yer alan oyuncu genellikle 'dayak yiyen adam' rolü ile filmlerde yer aldı.

Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu, filmlerde iyi dayak yiyen, bir çok filmde figüran rollerinde yer alan, kötü adam rollerinin ve tabi ki Yeşilçam'ın olmazsa olmazlardandı. Cüneyt Arkın'ın kavga ekibindeydi. Kalıbı epey gösterişli olduğu için genelde filmlerde, mafya babasının bizzat korumalığını veya birincil fedailiğini yapmıştır.