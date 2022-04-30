Kadir Kök öldü mü, hastalığı neydi? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir Kök kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte Kadir Kök'ün hayatı...

Kadir Kök öldü mü, hastalığı neydi? Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir Kök kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeşilçam filmlerinde başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Kadir Kök'ün öldüğü haberleri sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu, hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
KADİR KÖK ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kök'ün vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Cüneyt Arkın, "İçimden bir parça koptu İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.. Sinema camiamızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
KADİR KÖK KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök, Lüleburgaz-Kırklareli'de 1 Ocak 1939 tarihinde dünyaya geldi. Dünyayi Kurtaran Adam, Behçet Cezayir gibi filmlerde yer alan oyuncu genellikle 'dayak yiyen adam' rolü ile filmlerde yer aldı.
Yeşilçam'ın emektarlarından olan oyuncu, filmlerde iyi dayak yiyen, bir çok filmde figüran rollerinde yer alan, kötü adam rollerinin ve tabi ki Yeşilçam'ın olmazsa olmazlardandı. Cüneyt Arkın'ın kavga ekibindeydi. Kalıbı epey gösterişli olduğu için genelde filmlerde, mafya babasının bizzat korumalığını veya birincil fedailiğini yapmıştır.