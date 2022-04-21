Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe dünyaya geldikten sonra bambaşka biri oldu! Taze babanın yeni haline yorum yağdı: "Babayım ben artık imajı"
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe dünyaya geldikten sonra bambaşka biri oldu! Taze babanın yeni haline sosyal medyada yorum yağdı. 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Kendisine benzetilen Kurt Efe hakkında konuşan Kıvanç, "Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" dedi. Yeni imajıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'a sosyal medyada, "Babayım ben artık imajı" şeklinde yorumlar yapıldı.
"BABAYIM BEN ARTIK İMAJI"
Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe dünyaya geldikten sonra bambaşka biri oldu! Taze babanın yeni haline yorum yağdı...
"EN DUYGUSAL FOTOĞRAFLARIM"
Geçtiğimiz hafta paylaştığı hamilelik pozları ile adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer doğum yaptı.
ALTIN SAÇLI KURT EFE!
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe dünyaya geldi. Doğuma giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Doğum sonrası hastaneye ziyarete gelen rol arkadaşı Özge Özpirinçci'nin "Kurt Efe, Kıvanç'a çok benziyor" sözleri hatırlatılan Tatlıtuğ, "Değişiyor, her gün değişiyor. Bence anadan da babadan da yüzde 50 almış durumda. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde baba olan Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullandı:
"Bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. İki gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak değişti. Dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak bir şey yok"
"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"
Doğumun ardından ilk kez kameralarla karşı karşıya gelen Kıvanç tatlıtuğ'un yeni hali dikkat çekti. Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu, bu konu hakkındaKıvanç, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuştu.