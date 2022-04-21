Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe dünyaya geldikten sonra bambaşka biri oldu! Taze babanın yeni haline yorum yağdı: "Babayım ben artık imajı"

"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"

Doğumun ardından ilk kez kameralarla karşı karşıya gelen Kıvanç tatlıtuğ'un yeni hali dikkat çekti. Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu, bu konu hakkındaKıvanç, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuştu.