SON DAKİKA: Yıldız Tilbe kaza yaptı! “Kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken...”

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Maltepe'nin İdealtepe mahallesinde trafik kazası yaptı.
Bir motosiklet sürücüsüne çarpan Tilbe, ambulans gelene kadar olay yerinde bekledi.
Kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.
Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı.