SON DAKİKA: Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu sosyal medyadan duyurdu! Cüneyt Arkın’ın o paylaşımı kahretti

KADİR KÖK'ÜN CÜNEYT ARKIN ANISI!

Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda sinemaya nasıl başladığını anlatırken Cüneyt Arkın ile olan bir anısını da okuyucularla paylaşmıştı: "Ben Lüleburgaz'lı köylü bir ailenin çocuğuydum ve köyle çiftçilikle uğraşıyordum. Ancak tam bir sinema hastasıydım. Hep oyuncu olmak istiyordum. Bir gün İstanbul'a akrabalarıma geldim. Yanıma 2 kişi alarak artistleri görmek için Yeşilçam Sokağı'na gittim. Orada Hüseyin Zan'ın figüran bürosuna gittim ve artist olmak istediğimi söyledim. 5 lira verip kaydımı yaptırdım.