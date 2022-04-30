SON DAKİKA: Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu sosyal medyadan duyurdu! Cüneyt Arkın’ın o paylaşımı kahretti

Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.
Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını ve birlikte yer aldığı filmden bir kesiti paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Arkın'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum yağdı.