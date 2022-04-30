Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.04.2022 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 21:29
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu sosyal medyadan duyurdu! Cüneyt Arkın’ın o paylaşımı kahretti

    SON DAKİKA: Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla acı haberi duyurdu. “İçimden bir parça koptu” diyen Arkın, Türk Sineması'nın emektar oyuncularından Kadir Kök’ün vefat ettiğini açıkladı. İşte Cüneyt Arkın’ın yürek yakan o paylaşımı...

    Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı

    Türk Sineması'nda yüzlerce filmde rol alan 83 yaşındaki Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu.

    Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını ve birlikte yer aldığı filmden bir kesiti paylaşan Arkın, "İçimden bir parça koptu. İyi dost, vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök'ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Arkın'ın paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum yağdı.

        Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevenlerine başsağlığı dilerken "Mekanı cennet olsun" yorumlarında bulundu. Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın ise "Demek Yeşilçam bir emekçisini daha kaybetti Nur içinde yatsın Kadir Kök" ifadelerini kullandı.

        KADİR KÖK'ÜN CÜNEYT ARKIN ANISI!
        Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda sinemaya nasıl başladığını anlatırken Cüneyt Arkın ile olan bir anısını da okuyucularla paylaşmıştı: "Ben Lüleburgaz'lı köylü bir ailenin çocuğuydum ve köyle çiftçilikle uğraşıyordum. Ancak tam bir sinema hastasıydım. Hep oyuncu olmak istiyordum. Bir gün İstanbul'a akrabalarıma geldim. Yanıma 2 kişi alarak artistleri görmek için Yeşilçam Sokağı'na gittim. Orada Hüseyin Zan'ın figüran bürosuna gittim ve artist olmak istediğimi söyledim. 5 lira verip kaydımı yaptırdım.

        "SENDEN JÖN OLUYORSA BENDEN NEDEN ASKER OLMASIN"
        1975 yılında Cüneyt Arkın'ın başrollerini oynadığı 'Vatan ve Namık Kemal'filmi çekiliyordu. Beni çağırdılar. Ben bu filmde asker rolü oynayacaktım. Elimdeki süngüyü, elleri bağlı Cüneyt Arkın'ın boğazına dayadım. O bana sinirlenerek 'Çok o silahı boynumdan' dedi.

            Bende çekmem deyince iyice sinirlenmeye başladı bu kez…'Senden Asker olur mu' dedi. O öyle konuşunca ben de 'Senden artist oluyor da ,benden neden asker olmasın' diyerek karşılık verdim"

            "CÜNEYT ARKIN BENİ MORG'TAN ÇIKARDI"
            2021 yılında Vatan'a konuşan Kök, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Size gerçekten unutamadığım bir anımı paylaşacağım… Yani siz dinlediğinizde şok olacaksınız valla... İstanbul'da 'Doktorlar' dizisi çekiliyordu. Ben bir bayanın yerine dublörlük yapacaktım. Birinci katın camını kırarak aşağıda bulunan brandanın üzerine düşecektim.

            Brandacılar beni izlemekten brandayı açmayı unutmuşlar… Neyse aşağı atladım ve beton zemine çakıldım. Doktorlar geliyor, bana bakıyor. Yapılacak bir şey yok, Allah rahmet eylesin diyorlar. Beni ambulansa bindirip Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıyorlar..."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Trabzonspor - Antalyaspor | Şampiyonluk maçı canlı
            Haberler Magazin SON DAKİKA: Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı! Usta oyuncu sosyal medyadan duyurdu! Cüneyt Arkın’ın o paylaşımı kahretti
                SON DAKİKA