Evlilik arifesindeki Züleyha'ya Demir Yaman şoku! Bir Zamanlar Çukurova'da eski başrol oyuncusu gümbür gümbür geliyor, tüm dengeler değişecek!

Bir Zamanlar Çukurova'da ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları ise şöyle;

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA TÜM DENGELER DEĞİŞECEK!

Senarist, yönetmen ve diğer tüm ekibin Murat Ünalmış'ın kapısını çaldığı konuşuluyor. Demir Yaman'ın tekrar diziye dahil edilmesi tüm dengeleri değiştirecek.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Demir Yaman'ın dönüşü sevenlerini havalara uçuracak.